Fotos de manifestações pró-Palestina em todo o mundo

Manifestantes na ponte do Brooklyn em Nova York, sábado, 28 de outubro (AP Photo/Andres Kudacki)

Milhares de pessoas saíram às ruas em Londres e Nova Iorque, bem como em Berlim, Roma, Sydney, Marselha e outras cidades

No sábado, centenas de milhares de pessoas saíram em muitas grandes cidades do mundo em manifestações de apoio aos residentes da Faixa de Gaza e à causa palestina. Os protestos foram organizados depois de o exército israelita ter intensificado os seus bombardeamentos e combates na Faixa de Gaza durante a semana passada, levando a consequências terríveis para os residentes que ficaram com fornecimentos limitados de alimentos e água. Mais de 7.000 palestinos foram mortos na Faixa, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza.

Londres, no Reino Unido, assistiu a uma das manifestações mais concorridas: segundo a polícia, reuniram-se entre 50 mil e 70 mil pessoas, enquanto os organizadores falavam em 500 mil participantes. Imagens aéreas mostram milhares de pessoas marchando pelas ruas da capital inglesa, enchendo quase completamente a larga ponte de Westminster: os manifestantes pediram ao primeiro-ministro inglês, Rishi Sunak, que pressionasse o governo israelense para alcançar um cessar-fogo na Faixa. Nos últimos dias, Sunak não apelou a um cessar-fogo, mas apenas a uma “trégua humanitária” para permitir que a ajuda chegue aos residentes de Gaza.

Outras grandes manifestações tiveram lugar em Nova Iorque e Los Angeles, nos Estados Unidos, e em várias cidades europeias, incluindo Roma, Berlim, Estocolmo e Copenhaga, mas também na Austrália, Nova Zelândia, Turquia e cidades asiáticas como Seul. Mesmo em Marselha, França, foi realizada uma pequena manifestação, apesar da proibição do governo francês de manifestações pró-Palestina.