Multidão na pista após a chegada de um voo vindo de Israel. Evacuação dos manifestantes e fechamento do aeroporto – jornal Al-Ayyam Bahraini

Kiev – A multidão pode ser vista invadindo o aeroporto. Corra em direção à pista. Muitos gritam “Allahu Akbar” e dirigem-se diretamente para o avião recém-pousado, de onde os passageiros desembarcam e correm para embarcar.

A multidão está procurando pelos judeus. Eu sou As fotos vindas do Daguestão são chocantes, República da Federação Russa. Aeroporto de Makhatchkala. Inicialmente, circulou nos canais russos do Telegram e depois se espalhou para outras redes sociais, principalmente o X (antigo Twitter). Em poucos minutos eles viajam ao redor do mundo.

Entre os muitos vídeos postados há alguns vídeos em que ela é vista As forças policiais ficaram indefesas diante do Muro do Povo Pagamento para entrar no aeroporto.

Alguns são Armado com paus. Mais vídeos aparecem Invadir carros da polícia e “assumir o controle” dos escritórios do aeroporto Procuro cidadãos israelenses. Outro vídeo postado no Telegram: Um homem cercado por uma multidão ameaçadora Mostre seu passaporte para provar que você não é cidadão israelense. “Eu sou uzbeque”, ele repete.. “Eu sou uzbeque.”

Segundo a Agência de Aviação Russa, que especificou via Telegram que o aeroporto permanecerá fechado até 6 de novembro. A polícia “libertou” o aeroporto da multidão: “Às 22h20, hora local, o aeroporto foi libertado da infiltração de cidadãos não autorizados.” Muitos veículos da Guarda Nacional Russa chegaram ao aeroporto. Parece que os agentes tentaram persuadir a multidão a abandonar o local e também se fala em algumas detenções.

As autoridades de Tel Aviv anunciaram que estão trabalhando para reiniciar o avião para Moscou, com todos os procedimentos Os cidadãos israelenses já foram transferidos para um local seguro Na área do aeroporto. Israel Ele disse esperar que "as autoridades policiais russas protejam a segurança de todos os cidadãos israelenses e judeus, onde quer que estejam, e atuem de forma decisiva contra os manifestantes e contra o incitamento brutal dirigido contra judeus e israelenses".