Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Israel confirma a Harris: não há planos para enviar soldados americanos

• É o vigésimo terceiro dia de guerra: mais de 7.300 palestinos foram mortos, segundo o Hamas. 1.400 deles eram israelenses; 239 reféns em Gaza

• Na noite de sexta-feira, 27 de Outubro, Israel lançou ataques aéreos sem precedentes na Faixa de Gaza, anunciando uma “expansão das operações terrestres”. Ainda não está claro se esta foi a “invasão” declarada. O setor está completamente isolado.

• O Hamas apelou aos palestinianos na Cisjordânia para pegarem em armas.

• A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova um projecto de trégua em Gaza e rejeita uma alteração que condena o Hamas. A raiva de Tel Aviv: “Dia da vergonha”.

• Aviões americanos atingiram dois locais na Síria ligados à Guarda Revolucionária Iraniana.

• Palavras e abreviações para compreensão do conflito: Glossário.

• Explicar a história do conflito entre palestinianos e israelitas.

06h10 – Al-Sharq Al-Awsat: Gaza, mais de 8.000 palestinos mortos

De acordo com o governo de Gaza, os ataques aéreos israelitas em curso em Gaza destruíram 47 mesquitas e sete igrejas desde que o país lançou a campanha militar.Um ato de vingança depois Ataque do Hamas em 7 de outubro. Isto é o que a Al Jazeera relatou. A assessoria de imprensa de Gaza disse que 203 escolas e 80 escritórios governamentais também foram destruídos durante as últimas três semanas. Salama Maarouf, diretor do escritório, disse, segundo a Al Jazeera Arabia, que 220 mil unidades habitacionais foram danificadas pelo enorme bombardeio e 32 mil edifícios foram completamente destruídos.

Anteriormente, a assessoria de imprensa do governo em Gaza informou que o exército israelense ameaçou bombardear um centro cultural ortodoxo e uma escola que abrigava mais de 1.500 pessoas deslocadas. Desde 7 de outubro, mais de 8 mil pessoas foram mortas em GazaEntre eles estão mais de 3.000 crianças e mais de 2.000 mulheres. Pelo menos 20.000 outras pessoas ficaram feridas. A organização não governamental Save the Children afirmou que o número de crianças mortas em Gaza nas últimas três semanas excede o número total de crianças mortas em conflitos em todo o mundo todos os anos desde 2019. READ Ucrânia, direto. Mísseis sobre Kiev durante a visita de Guterres. Uso: forças russas deixam Mariupol

06h10 – Asharq Al-Awsat: As forças israelenses e o Hamas destruíram locais antitanque na Faixa

O exército israelense no domingo Eles expandiram sua incursão terrestre Dentro da Faixa de Gaza e destruída Posições antitanque O exército disse ter matado vários militantes na costa de Gaza e na passagem da fronteira de Erez. Isto foi relatado pelo The Times of Israel. Foguetes foram disparados de Gaza contra vilas e cidades israelitas ao longo do dia, enquanto o exército concentrava as suas operações em alvos do Hamas na parte norte da Faixa.

O exército israelita anunciou que um oficial do exército israelita foi gravemente ferido por um morteiro e um soldado ficou ferido durante um confronto com militantes do Hamas, ambos no norte da Faixa de Gaza, durante a noite. A IDF declarou isso Unidades terrestres continuam o seu trabalho na parte norte da Faixa de Gaza Depois de entrar na sexta-feira, matando agentes do Hamas e destruindo locais pertencentes ao grupo terrorista. As forças israelenses mataram vários militantes do Hamas que abriram fogo contra suas forças na Faixa de Gaza, incluindo vários na costa norte de Gaza, perto da cidade de Zikim, no sul de Israel, segundo o exército.

05h28 – Al-Sharq Al-Awsat: Sullivan é um “grande perigo” de expansão do conflito regional

Os Estados Unidos pensam assim O risco de expansão regional do conflito O conflito em curso entre Israel e o Hamas Alto”. Isto foi afirmado pelo Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, alertando em particular para o perigo Mais ataques a bases militares Americanos na região por forças próximas ao Irã. “Estamos observando, porque descobrimos Grandes ameaças contra as nossas forças em toda a região e existe um elevado risco de o conflito se espalhar para outras partes da região. Estamos fazendo tudo o que podemos para dissuadir e prevenir essa possibilidade.” Uma entrevista com a CBS News. READ Kyle Rittenhouse, que matou dois manifestantes anti-racismo em Kenosha, foi absolvido

05h20 – Israel: Harris reitera que não há plano de envio de soldados americanos