“Esta barragem pode ruir” – Corriere.it

Uma viagem à cidade do abismo. Mas agora todos os danos estruturais estão começando a aparecer, o solo encharcado e instável. Mais de 140 mortos

Irfstadt (Colônia) Temos que ver se a barragem Steinbach vai aguentar ou não, tudo depende disso. Eles o esvaziam para reduzir o estresse, mas isso leva tempo. Volkert Kremer, um bombeiro experiente, chegou a Erfstadt para ajudar seus companheiros locais, depois que um deslizamento de terra destruiu três casas e um pedaço do castelo histórico na vila de Blissem, e agora ameaça engolir os outros edifícios (como fez uma enchente em 2002, mas nunca vi nada assim, diz ele).

Faz calor, quase trinta graus, e o sol que ilumina os campos e as estradas não revela nada do que aconteceu há apenas dois dias. Mas agora todos os danos estruturais estão começando a aparecer, o solo encharcado e instável, explica Cramer. O que é visto com grande preocupação é a barragem, algumas dezenas de quilômetros ao sul, na região de Oskirchen. euOntem de manhã, a situação parecia ter melhorado e, à tarde, após verificações, a administração distrital de Colônia anunciou que ainda poderia abrir espaço. Os bombeiros bombeiam milhares de litros de água por hora, mas para segurá-la eles têm que esvaziar dois terços dos galões, e eles não poderão fazer isso até as 15h de hoje, se tudo correr bem. Para isso, outros moradores da área foram evacuados.

Ninguém quer pensar no que aconteceria se ele caísse. Em Erfstadt, as pessoas continuam a atravessar a ponte Erf, o que é incrível: cheia até os dentes com água marrom, mas mesmo assim não tem mais de vinte metros de largura. Se um pouco mais de um canal arrastasse meia colina, imagine o que uma represa poderia fazer.

Enquanto isso, a área do deslizamento foi isolada e protegida por helicópteros, muitas estradas foram fechadas, parte da rodovia desabou e apenas estradas secundárias permaneceram em toda a área. Ontem à noite, as autoridades tiveram que repetir aos moradores da vila de Blissem que eles não deveriam se aproximar de suas casas: a frente de deslizamento ainda está muito ativa e perigosa. Cramer e sua equipe responsável pela segurança de estradas e residências realizaram três intervenções em menos de quatro horas, uma para impedir vazamentos de gás causados ​​por deslizamentos de terra e outra para evacuar uma casa de saúde em risco de desabamento. Um pouco mais tarde, os veículos blindados do exército levaram os caminhões e carros desmoronados que ficaram no rio e ficaram presos debaixo de uma ponte. Eles estavam vazios e não houve vítimas ontem à tarde. Com o número provisório de inundações na quinta-feira aumentando, Para 141 mortes confirmadas somente na Alemanha, incluindo quatro bombeiros, parece um milagre, e todos esperam que continue assim..

O presidente da República Federal, Frank-Walter Steinmeier, e o ministro-presidente da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, chegaram ontem a Erfstadt. Muitas pessoas nessas áreas não tinham mais nada além de sua esperança. Não devemos decepcionar essa esperança. Nossos corações estão dilacerados por seu destino, Steinmeier disse em frente ao quartel-general de resgate. O tempo de necessidade e neste momento nosso país juntos.

Porém, mais do que suas palavras, os alemães ficaram chocados com o rosto de Laschet, que riu atrás dele, cercado pelas autoridades locais. Ele reagiu a algo que lhe foi dito, mas sua risada foi indefinidamente adiada por sites e televisão, com desprezo. Tanto que mais tarde ele se desculpou. Diante dos microfones falava da catástrofe do século, expressava sua admiração pelos socorristas e prometia aos cidadãos que a ajuda direta chegaria de forma pouco burocrática. Laschet, assim como o primeiro-ministro da Terra, é o candidato ao cargo de conselheiro da CDU nas próximas eleições.Ontem, a mídia alemã comentou que Angela Merkel nunca faria isso. Lachet já tem muito a perdoar sobre o clima, o candidato que é tarde demais para vencer a energia fóssil e reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e ganhou destaque no debate político justamente por meio dessa catástrofe (para os cientistas por aí é sem dúvida o resultado do aquecimento global). Nos últimos dois dias esteve muito presente nos locais de inundação. O chanceler (ou potencial) com botas de borracha é uma figura retórica amada na política alemã Já o social-democrata Gerhard Schraeder se meteu na lama durante a enchente do rio Elba em agosto de 2002, dizem alguns, levando à sua reeleição. Mas a risada de Laschet agora dá força para aqueles que acreditam que sua estratégia política é uma estratégia política e não um interesse do cidadão.

READ E a vacina? - Grátis diariamente As prioridades de Irfstadt eram ontem. Muitos fizeram fila em frente ao centro de ajuda. Minha casa está em pé, inundou o porão. Mas ficamos três dias sem eletricidade e, portanto, sem comida. Todos os aparelhos elétricos estão desligados, diz Nicole Conkey, 37. Beate Recht está basicamente em busca de informações: estou aqui com meu filho Fabian, esperando um transplante de rim – explica ela –. Na quinta-feira tivemos tempo de fazer a última visita necessária para obter permissão, e então eles evacuaram o hospital. Agora não sei o que aconteceu aos documentos, se os enviaram às autoridades competentes.

A situação é mais séria em muitas outras áreas. A região de Arweiler, na Renânia-Palatinado, foi a mais afetada: ontem à noite contou com 98 vítimas confirmadas (43 na Renânia do Norte-Vestfália). A busca continua, com pouca esperança de encontrá-los vivos: A polícia disse que alguém estava cavando em prédios, sob montanhas de utensílios domésticos empilhados, em veículos e outras coisas que foram recolhidas pela água. Mais de 370 pessoas estão desaparecidas.

Depois, há o dano econômico que ninguém ainda tentou estimar. Em Schjöld, onde Angela Merkel chegará hoje, a maioria das casas foi destruída e as ruas cheiram a lama e combustível podre. A cidade inteira está sem gás e levaria semanas, senão meses, até que pudesse ser restaurada. O centro de Bad Mnstereifel está cheio de cascalho triturado. Desconhecido, de acordo com os habitantes locais.

Não muito longe, na cidade termal de Bad Neuenahr, a capital do condado, as vinhas foram destruídas por uma inundação, juntamente com muitas instalações de alojamento. Você não consegue reconhecer a paisagem, diz Michael Lange, dono da loja de vinhos da cidade. Todas são estâncias turísticas e um destino popular de verão para spas, natureza e bons vinhos. Neste verão, era para garantir a recuperação de um setor duramente testado pela pandemia. A enchente é outro grande golpe.

Enquanto isso, as chuvas mudaram para o leste da Alemanha, na Saxônia. Ontem, algumas cidades estavam fora de alcance – Neustadt, Sibnitz, Bad Schandau, Reinhardsdorf-Schna e Gorech – e o Earth Water Watch Center deu o alarme sobre os perigos de inundações. Podem cair até 100 litros de água por metro quadrado. Medo de que o pesadelo se repita. READ Escravidão nos EUA por uma Lei de Compensação Afro-Americana - Mundo