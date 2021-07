COVID-19, aumento de infecções em Mykonos: o toque de recolher retorna na ilha grega até 26 de julho. Não há música em bares, restaurantes e discotecas

uma aumento ‘alarmante’ de casos de Covid-19 a Mykonos, um dos destinos turísticos mais populares em GréciaAs contra-medidas tomadas pelo Governo de Atenas para tentar conter a situação. uma banimento 5 horas durante a noite, com tráfego bloqueado entre 1 e 6 da manhã, além de carrilhão bloqueado Música Para bares, restaurantes e discotecas. Procedimentos explicados pelo Vice-Ministro da Proteção Civil Nikos HardaliasEfetivo imediatamente e dura até 26 de julho.

Vice-ministro no mesmo dia 15 de julho Fui avisado Casos atualmente infectados Na ilha eles quadruplicaram, me superando 300 Em apenas uma semana. Agora as restrições chegaram em um dos destinos globais de vida noturna. “Pedimos aos moradores, Ai turistas E aos empresários de nossa linda ilha que o sigam fielmente Medidas Para que o vírus se espalhe rapidamente sob controle “Mykonos pode voltar ao normal”, disse Hardalias.

O Vice-Ministro fez questão de respeitar as regras para desencorajar festas secretasAviso que os planejadores de festas privadas têm mais de 20 pessoas A evasão das regras impostas para controlar o aumento de casos acarretará em multas de até 200 mil euros. A situação nas ilhas gregas geralmente não é calma. infecção em ascensão rápida – De acordo com Hardelis – também foi relatado الإبلاغ SantoriniE a ParosE a Ios E em algumas cidades-ilhas giz.

A situação que o governo grego vem tentando administrar há alguns dias com a introdução do Licenças verdes obrigatóriasOu para acessar quase todas as atividades sociais, exceto para fita e Restaurantes Mas só se você sentar do lado de fora. De shows a discotecas – Onde não for possível dançar – será obrigatória a apresentação de atestado de vacinação ou atestado buffer negativo Executado há 72 horas.