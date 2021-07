Inundação na Alemanha: mais de 130 mortos. O número de vítimas na Bélgica aumentou para 24

BERLIM, 17 de julho de 2021 – Número de mortos Mau tempo na Alemanha e na Bélgica Crescendo a cada hora, os países mais atingidos pelas enchentes também devastaram Holanda, Luxemburgo e Suíça يسر. O número de perdas trágicas aumentou para 160 mortos, dos quais 133 na Alemanha e 24 na Bélgica (dados oficiais).

Inundação na Alemanha, policial resgatado em rio

Hoje, a polícia alemã em Koblenz atualizou o número de mortos na região. Renânia-Palatinado: “De acordo com as últimas informações disponíveis, 90 pessoas perderam a vida.” O número de vítimas na Renânia do Norte-Vestfália chegou a 43. Além das 24 vítimas na Bélgica.

Os alemães não se sentem mais alemães

Um trágico orçamento destinado a crescer, De acordo com ele Roger Lewentz, Ministro do Interior do Estado da Renânia-Palatinado: “Caves vaziasAinda encontramos pessoas que perderam suas vidas nas enchentes. “Ontem, em decorrência de fortes enchentes, na cidade de Erwistadt-Bleissim, a 40 km de Colônia, um deslizamento de terra varreu as casas e muitos desapareceram.

Na noite eu quebrei margens do rio Rohr, Mais de 700 pessoas foram forçadas a evacuar da cidade Wasenbergna fronteira com a Holanda. Um bairro inteiro em perigo: o distrito de Uföfen, escreveu a mídia alemã.

Hoje na região Rhein-Erft, na Renânia do Norte-Vestfália, o presidente alemão deverá sero Frank Walter Steinmeier. Steinmeier viajará com o primeiro-ministro da Terra, Armin Laschet, a Erfstadt. O presidente alemão quer avaliar a situação no terreno e conversar com as equipes de resgate. Nosso país está unido neste momento de necessidade. A chanceler Angela Merkel também planeja viajar para as áreas mais afetadas da Renânia-Palatinado nos próximos dias.

O primeiro-ministro também deve visitar as áreas afetadas na Bélgica Alexandre de CroozeO Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As autoridades estarão nas cidades Rochefort Beppenster Nas próximas horas. De Croo e Von der Leyen se reunirão com cidadãos, equipes de resgate e representantes de autoridades locais. De Croo foi então para Eupen, na região de língua alemã da Bélgica, e para Maaseik, na região flamenga. A terça-feira, 21 de julho, será um dia de luto nacional.

Danos e evacuação também em Holanda. No sul da Holanda, vários milhares de pessoas foram chamadas a evacuar suas casas na província de Limburg, na fronteira com a Alemanha, onde o rio Meuse está ameaçado. Além disso, a campainha de alarme disparou na região sul de Limburg Para cavar quase um metro na represa Ao longo do Canal Juliana, perto de Mersin, na fronteira com a Bélgica. As autoridades emitiram o alerta: “Saia da área e encontre um lugar seguro para se refugiar”.

Auxílio e equipes de resgate foram enviados da Itália, Áustria e França): brigada de incêndio italiana Enviar para a Bélgica, dirigir 40 pessoas presas Em suas casas, incluindo idosos em lares de idosos. intervenção no distrito de TelefAo sul de Liege, onde trabalham os bombeiros italianos.

