Eleições presidenciais na França, comparecimento de 65% às 17h: número mais baixo em 15 anos. Sinais ruins para Macron de Paris

O comparecimento às urnas na França caiu quase cinco pontos quando votamos hoje para o primeiro turno das eleições presidenciais. Em um dia ensolarado na maior parte do país, Às 17h, 65,0% dos eleitores votaram. O número está em queda acentuada em relação ao 2017quando você vota ao mesmo tempo 69,4% que têm direito a voto, enquanto 2012 A participação atingiu 70,59%. O percentual ainda é 6,6 pontos superior ao recorde negativo registrado em 21 de abril de 2002, ao contrário do que esperavam as pesquisas francesas, segundo as quais a abstenção foi provavelmente há mais de vinte anos. No entanto, o que preocupa a comissão eleitoral do presidente cessante Emmanuel Macron é que aqueles que chegam da região de Paris, onde apenas às cinco da tarde 52.17% de eleitores. Onde Macron conseguiu até agora ter um importante apoio eleitoral, o número caiu 12 pontos em relação a 2017, quando o comparecimento de Paris, de 17, estava entre os 64,51%. votar sobre 48,7 milhões Dos eleitores que terão que escolher entre 12 candidatos à presidência. O cenário mais provável é que em duas semanas haja uma votação entre o atual presidente Emmanuel Macron O candidato de extrema-direita Marine Le Pen. de acordo com pesquisas O desafio pode ser parecido com o de 5 anos atrás, mas desta vez o desafio será mesmo na última votação: dois pontos separando os candidatos no primeiro turno (26% vs. 24% nas últimas pesquisas), pois muitos como no segundo. (51% a 49%). A votação final acontecerá em duas semanas, em 24 de abril.

