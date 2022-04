Eleições na França e Macron na liderança. Votando com Le Pen

Ouça a versão em áudio do artigo

Emmanuel Macron está claramente liderando o primeiro turno das eleições presidenciais francesas. Resultados parciais, após triagem nas seções correspondentes a 96% dos elegíveis, o presidente cessante recebeu 27,41% (a tendência das pesquisas indica 25,5%) e Marine Le Pen 24,03% (online onde as pesquisas indicaram 23,5%). , muitos dos sons das grandes cidades ainda estão faltando. No dia 24 de abril, os dois candidatos voltam a competir, como fizeram em 2017, pela conquista do Eliseu.

Os outros candidatos

O terceiro é o ex-socialista de esquerda Jean-Luc Melenchon, líder do La France Insoumise com 21,57% (pesquisas de opinião indicaram 17,2%). Eric Zemmour obteve 6,97% (pesquisas indicaram 9,3%), fabricante neogalálica Valerie Bekris 4,75% (pesquisas indicaram 8,3%), ecologista Yannick Gadot 4, 49% (pesquisas indicaram 5%). A socialista Anne Hildalgo, prefeita de Paris, tinha 1,74% (pesquisas indicavam 2%), e foi superada por alguns candidatos “jovens”, como o conservador Jean LaSalle de Reisston, com 3,25%, e Fabien Roussel, comunista, com 2,33%. e Nicolas Dupont-Aignan do Depot La France, outro movimento radical de direita, com 2,12%.

A decepção vivia na sede de Melenchon, que já estava voltada para o segundo turno, entre os socialistas, nas baixas históricas e entre os republicanos. “Tenho certeza de que venceremos em breve”, disse Zemmour, reconhecendo “alguns erros”.

Macron também lidera nas pesquisas para a votação

As primeiras pesquisas no segundo turno, publicadas após o término da votação, deram resultados um pouco diferentes: o Ifop-Fiducial deu a Macron 51% e Le Pen 49%, o que não é totalmente certo; Por outro lado, Ipsos Supra Styria e OpinionWay deram ao presidente cessante 54% e ao candidato de direita radical 46%. A taxa de erro foi de 3%.

Vote em Le Touquet e em Moscou

Em Le Touquet-Paris-Plage, no Canal da Mancha, onde Macron reside, o presidente cessante recebeu 55,8% dos votos (eram 30% em 2017), seguido por Zemmour (11,6%), Becresse (11,3%) e Le Pen (10,7%) e Mellenchon (3,9%). Por outro lado, na Embaixada da França em Moscou, Zemmour prevaleceu com 26,8%, seguido por Macron (23,2%), Le Pen (20,8%) e Melenchon (13,4%).

Macron: “Vamos criar algo novo”

“Não temos ilusões e nada é definitivo”, disse Macron em um discurso em sua sede. “O debate que teremos nos próximos quinze dias será decisivo para o nosso país e para a Europa”, acrescentou, evocando “a França que ainda confia na ciência, na razão e na competência, como temos feito nos últimos anos”. Ele também apelou a outros candidatos para formar um “grande movimento de unidade e ação” e disse estar “pronto para inventar algo novo que reúna diferentes convicções e sensibilidades”.