Covid, trabalhador migrante positivo em Pequim revela ‘submundo’ – Corriere.it

A partir de Guido Santificio

O caso de Yue, quarenta anos, pedreiro em geral, atraiu 60 milhões de visualizações e comentários no Weibo em dois dias: chocante para as pessoas, que seguiram em frente, redescobrindo o que todos sabem, mas tentam não ver

WLn um caso de positividade em Pequim abriu uma rachadura no O “mundo abaixo” é habitado por trabalhadores migrantes das grandes cidades. Para parar a infecção, através de uma poderosa rastreabilidade que suporta ‘Tolerância zero’ do governo chinês face à Covid-19E As autoridades reconstruíram meticulosamente duas semanas dos movimentos de um trabalhador assintomático infectado. Com 40 anos, Yue trabalha como pedreiro no canteiro de obras, carregando nos ombros tijolos, sacos de areia e cimento; Em seguida, ela coletou enormes resíduos de ruas e prédios de apartamentos e os transportou para aterros sanitários. Em tudo, Nos 14 dias anteriores à positividade, contabilizaram 31 posições individuais, são todos pesados ​​e mal pagos, espalhados por cinco distritos centrais, modernos e ricos de Pequim.

Para o dispositivo que defende a capital do vírus Corona Foi um pesadelo traçar toda a cadeia de contatos potenciais de uma espécie de nômade urbano. Choque para o povo, que se mudou, redescobriu o que todos sabem, mas tentou não ver a China como a segunda economia do planeta: um grande número de trabalhadores imigrantes nas últimas décadas levou à prosperidade da República Popular da China, Muitas vezes ficam puramente assalariados e sem direitos, em cidades distantes de suas aldeias de origem, onde as famílias se hospedavam. O caso atraiu 60 milhões de visualizações e comentários no Weibo, Twitter mandarim, em dois dias. Yue disse que era um ex-caçador de Shandong; Ele saiu para procurar o filho, que era chef na cidade e desapareceu em 2020. Ele manda suas economias de volta para a família: seis pessoas. Agora, milhares de moradores de Pequim prometem ajudá-lo na busca.

O trabalhador migrante Yue estava trabalhando à noite, para construir novos edifícios e limpar Pequim, que é uma fachada para o partido-Estado, especialmente agora que as Olimpíadas estão em andamento. Ele pesquisou ofertas com anúncios no WeChat: “Eles me dizem quantas centenas de sacos de cimento levar para o canteiro de obras ou quantos sacos de lixo levar. Se o salário for aceitável, vou me apresentar.” Era aceitável que Yue Yue ganhasse 1 yuan por uma sacola de 50 quilos; Se tiver que subir as escadas, mais um yuan por andar com o peso nas costas; No final do dia, eles geralmente ganhavam 200-300 renminbi: entre 30 e 40 euros. Após os turnos da noite, Yue Zhong foi dormir em um quarto de 10 metros quadrados na periferia ao amanhecer.

Custo da acomodação: CNY 700 por mês. Cinco horas de sono e ao meio-dia as buscas de emprego foram retomadas; Esta noite saí do “submundo” invisível para ir ao canteiro de obras ou ao aterro sanitário. Entre os movimentos de Yue, todos são rastreados por aplicativos listados nos celulares de cada chinêsNão parecia trattoria ou bares: ele comia comida de rua barata. Yue Zhong estava programado para retornar a Shandong para o Ano Novo Lunar. O trem é em 18 de janeiro. Para isso ele fez a rolha. As autoridades estão convencidas de que pararam o surto. Mas eles não resolveram a situação dos trabalhadores migrantes, apesar das promessas de Xi Jinping de uma nova “prosperidade comum”.