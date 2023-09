O gato escolhe a casa certa

Saindo direto do frio do inverno, Aslan procura ajuda: ela não vem de um guarda-roupa mágico, mas de um gato laranja batendo na janela.



Existem duas categorias de gatos: os que conseguem viver sozinhos e nunca pedem ajuda, e os que não hesitam em fazê-lo. Batendo nas casas De alguém para um abrigo bem-vindo. Cada gato tem sua história, como é o caso de Aslan, o gato laranja que apareceu do nada, com frio e doente em busca de abrigo e um lugar para chamar de lar.

A história de Aslan: O gato laranja bate na janela em busca de salvação

Aslam que isso Gato de rua europeu Orange que fez o possível para conseguir o máximo possível. No entanto, a vida lhe deu mais do que o gatinho poderia suportar. Só lhe restava uma coisa a fazer: bater nas janelas da vizinhança pedindo ajuda. Principalmente no Dia dos Namorados, acontece o pequeno milagre do amor.

No dia 14 de fevereiro, uma mulher chamada Jaylee ouviu ruídos estranhos vindos de fora de sua casa. Saí imediatamente para investigar e encontrei o gato malhado laranja, na neve, arranhando a porta, miando furiosamente. A mulher imediatamente se moveu para ajudar o pobre gato em dificuldade: tirou uma foto e ligou para Marie Simard, fundadora Bate-papo em La Foixa Centro de resgate Para gatos localizados em Quebec, Canadá. Após 30 minutos, o voluntário já estava na porta de Gailey.

Juntos, os dois levaram a gata laranja ao veterinário para um exame completo e pela calma e resiliência dela, perceberam imediatamente que não tinham um gato de rua na frente deles, mas Gato abandonado. O voluntário rebatizou o gato Aslan em homenagem ao leão da série Crônicas de Nárnia. Aslan não era talentoso lasca Ele não foi castrado, mas estava claro que ele morava na casa até aquele momento. No entanto, as pesquisas não produziram nada.

Visita de veterinário Verificou-se que Aslan, além de estar congelado, tinha dentes podres, feridas de mordida, pulgas, vermes, diabetes e alergias de pele. Ele teve que ficar alguns dias no hospital para se estabilizar antes de ir para sua família adotiva. Muitos recomendaram a eutanásia devido à gravidade do seu estado, mas os dois voluntários não queriam desistir de Aslam.

Grato pelo resgate, o gato laranja não parou de lutar nem por um dia. Entre amor, carinho e cuidados veterinários, a gata enfrentou uma jornada cada vez maior de recuperação. Dentro de alguns dias, Aslan Recuperar Ele estava pronto para terminar sua recuperação em um lar adotivo com sua salvadora, Jaylee. De uma família adotiva, foi para sempre que Jaylee se apaixonou pelo doce gato laranja.