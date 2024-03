Pelo menos 32 prisioneiros de guerra ucranianos executados pelos russos

• É o 763º dia de guerra na Ucrânia.

• O número de pessoas mortas no ataque de Moscovo foi de 137 e feridos 180. O russo 007 acusa: “Terroristas treinados por Kiev.” Lukashenko: “Eles estavam indo para Minsk.” A oitava prisão em conexão com o massacre

• Ucranianos: “O navio russo Olshansky foi atingido.”

• Zelensky demite Danilov do Conselho de Segurança Ucraniano e nomeia Litvinenko em seu lugar

03h39 – Relatório da ONU: Pelo menos 32 prisioneiros de guerra ucranianos executados por russos

Pelo menos 32 prisioneiros de guerra ucranianos, capturados pela Rússia, foram executados entre 1 de dezembro de 2023 e 29 de fevereiro, de acordo com um relatório divulgado pelo Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos em março.

03h22 – Reportagem em vídeo da frente, aqui está uma atualização sobre a situação

03h19 – Porta-voz do Kiev 007: “O ataque é muito adequado para Moscou”

(Escrito por Marta Serafini) “Quanto mais os russos insistem em nos culpar pelo ataque, mais claro fica que eles têm interesses muito fortes em relação a este ataque.” Andrey Chernyak Ele é o porta-voz da inteligência militar ucraniana, Gur. Mesmo na loucura dessas horas ele concordou em conversar com correio.

Como responde às acusações do Kremlin de apontar o dedo a Kiev?

“Toda a máquina de informação russa, incluindo Putin, tentou, mesmo contra toda a lógica, transferir a culpa para os nossos serviços. No entanto, as inúmeras contradições e mentiras nas versões que publicou, em particular o facto de os terroristas da ditadura policial terem conseguido chegar à região de Bryansk sem obstáculos e num piscar de olhos, para usar uma espécie de “janela” na fronteira com a Ucrânia, nada mais faz do que confirmar as avaliações do interesse de Moscovo neste ataque terrorista. READ Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

O que você quer dizer com interesse?

“Se levarmos em conta o âmbito de trabalho dos serviços russos e a sua capacidade de infiltração em organizações terroristas, acredite, é muito ampla, então a hipótese sobre o alegado envolvimento dos serviços especiais de Putin neste ataque terrorista não parece nada estranha. “Não há diferença entre o Serviço Federal de Segurança e grupos terroristas: a raiz é a mesma, o mal”.

03h18 – Moscou: “Chega de vítimas sob os escombros do açafrão.”

O chefe do Departamento de Situações de Emergência do Ministério de Emergências da Rússia para a região de Moscou, Sergei Politekin, informou ao governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, que não havia mais vítimas do ataque terrorista sob as ruínas da Prefeitura de Crocus. “Posso dizer imediatamente que não há mais vítimas sob os escombros. “As unidades de cães policiais fizeram o seu trabalho e as equipes de resgate fizeram o seu trabalho”, disse Politikin, segundo a Interfax.

03h15 – Vingança dos nacionalistas russos: “A Ucrânia é um terrorista, não um Estado.”

(Por Marco Imarício“Claro, Ucrânia.” Existem frases que resumem uma situação, senão uma época. Que ele pronunciou ontem com claro distanciamento de Nikolai PatrushevO que aconteceu, quando ele se dirigia para uma reunião com o Gabinete do Procurador-Geral, é indicativo das intenções do Kremlin e do espírito prevalecente dos tempos na Rússia. Porque seu autor não está sozinho O homem, que está a um passo do czar, foi seu sucessor durante anos à frente da antiga KGB, Secretário do extremamente poderoso Conselho de Segurança e membro do círculo íntimo inseparável de São Petersburgo. (…)

03h14 – Biden: “Putin é um açougueiro” READ Ele se espalha rapidamente porque é perigoso