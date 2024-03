As declarações do Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros polaco não foram suficientes. Andrey Cignasob as quais criança Está a considerar abater mísseis russos que se aproximem demasiado das suas fronteiras. Agora é também o principal interveniente na NATO Estado unidoIndica que medidas serão tomadas caso ocorram novos episódios após uma violação Espaço aéreo Polonês com um míssil Ele voa. Então Pentágono Anunciou que está pronto para cumprir as suas obrigações de proteger os países da NATO, incluindo aquelas relacionadas com ataques de mísseis russos que poderiam ameaçar a Síria. Polônia. Do outro lado da frente, na Rússia Duma estadual Em vez disso, ele solicitou uma investigação sobre “Financiamento ocidental do terrorismoDepois do ataque Prefeitura de Crocus em Moscou.

O Pentágono alerta Moscou

As palavras do Pentágono não contêm uma declaração de guerra, mas é enfatizada a capacidade de resposta imediata da NATO e dos militares dos EUA, o que certamente contribui para o aumento da tensão entre aqueles que parecem cada vez mais estar… Dois blocos opostos Separados por fronteiras cada vez mais estreitas do ponto de vista territorial: Rússia para Presidente russo Vladimir Putin E seus aliadosUcrânia.

Palavras duras também vêm da Casa Branca em relação ao regime russo. Presidente Joe Biden Ele voltou a atacar o seu homólogo russo, dizendo que…açougueiroDurante o protesto realizado ontem Carolina do Norte. Ele fala sobre sua proposta de Aumentar os impostos sobre os ricosO Presidente dos EUA disse que as receitas adicionais de 400 mil milhões de dólares associadas ao aumento da taxa de imposto para 25% poderiam ser usadas para “reduzir significativamente… Déficit federal. Podemos fazer muitas coisas, incluindo, em última análise, garantir que Proteção da Ucrânia Quem é aquele açougueiro Putin?

A primeira resposta do Pentágono já tinha chegado em 26 de março: “Posso dizer-vos o que esta administração tem dito repetidamente: defenderemos cada centímetro da NATO.” A porta-voz adjunta do Pentágono disse: “Se um aliado da NATO for atacado , é “Certamente não queremos que isso aconteça, mas defenderemos cada centímetro da OTAN”. Sabrina SinghComentando as alegações da Polónia sobre a possibilidade de abater mísseis que visam o território da NATO. A porta-voz acrescentou: “Nossa prioridade agora é garantir que a Ucrânia obtenha o que precisa no campo de batalha”. Hoje, há uma espécie de confirmação por parte do Pentágono, numa escalada verbal que, embora esperada devido aos acordos da NATO, nos aproxima mais do que nunca de um possível conflito entre Putin e os países da NATO.

A Rússia está seguindo os passos do instigador ocidental por trás do ataque em Moscou

Entretanto, chegam notícias da Rússia de que os investigadores disseram que irão examinar o pedido da Duma para investigar o que o parlamento chama de “organização, financiamento e implementação de actos terroristas” contra a Rússia pela Duma. Estado unido E outros países ocidentais. Esta é uma resposta às teses apoiadas por alguns políticos e figuras mediáticas russas que, após o ataque terrorista à Câmara Municipal de Crocus, em Moscovo, assumiram o envolvimento ucraniano e ocidental, sem fornecer qualquer prova.