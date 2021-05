G. B. Votação: Prefeito de Londres traído, mas apenas por votação – Europa

Sua reeleição, de acordo com as expectativas, confirmou o prefeito do Trabalho, Sadiq Khan, de Londres, de acordo com estimativas da BBC baseadas em uma votação quase completa. Mas o prefeito, filho de imigrantes paquistaneses, não passou no primeiro turno como previam algumas pesquisas de opinião, com o consenso diminuindo em relação a 2015 também se espalhando para seu partido, que perdeu uma cadeira no Conselho da Capital enquanto perdiam os conservadores, Verdi . E os liberais democratas conseguiram um. O Partido Trabalhista ainda está em uma tempestade de neve, e o líder Keir Starmer foi ameaçado com uma arma depois que sua vice, Angela Rayner, foi baleada. Para isso, Sadiq Khan precisava de um segundo turno imediato contra o conservador Carib Sean Bailey, que foi melhor do que o esperado, após um confronto direto nas primeiras preferências, e acabou conseguindo vencer por apenas uma boa margem com o sistema britânico de contagem da segunda contagem, cancelou as preferências do eleitor para os primeiros candidatos de seleção.