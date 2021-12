Vírus perfeito, situação perigosa – Il Tempo

Robert Redfield é um dos principais defensores da virologia do mundo e está muito preocupado com a Covid e o lançamento da variante Omicron. O ex-diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e diretor da Agência de Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças de 2018 a 2021 falou detalhadamente sobre a epidemia na República: “A situação é grave e temos meios para evitar voltar , mas as reações que vejo não são inovadoras. Estou preocupado com o alerta da organização World Health. Eles geralmente reduzem, jogam água no fogo mesmo quando não o fazem, e aqui eles falam sobre perigos reais, história ruim. Mas eu ‘ Não estou surpreso, desde o início eu sempre disse que Covid-19 não vai nos deixar tão cedo e Trump vai ficar com raiva. Eu não acreditei Um gato com imunidade coletiva, no qual meu amigo Fauci inicialmente acreditava, nós não acreditamos sempre vê as coisas da mesma maneira. A disseminação da terceira vacina deveria ter acontecido muito antes. “

Eu acho – explica o Dr. Redfield – essa guerra contra um vírus que continua aumentando seu potencial de propagação vai continuar por muito tempo. Quando contivermos Omicron, a vacina atual será mais enxuta e mais forte. Teremos que nos acostumar com a dinâmica de conviver com o vírus até vacinarmos ou quase o mundo inteiro. Duas vacinas – a continuação de um virologista que agora trabalha com o governador de Maryland – são necessárias e essenciais. Caso contrário, você corre o risco de hospitalização e morte. Minha sugestão é fazer um teste obrigatório de anticorpos com prazos de três ou seis meses. Está disponível, mas nós o usamos pouco e mal. O objetivo é normal, sem volta. E nós podemos fazer isso. “

Não pense que um virologista americano é uma pessoa não corrupta: “Uma nação não pode ser refém desses lunáticos. A vacina tem que ser feita um ponto e é isso. Todos deveriam fazer, então começaremos com mais protocolos de intervenção direcionados. Se você já completou o terceiro já, prepare-se para fazer o quarto em alguns meses e depois o quinto. O importante é não baixar a guarda, manter o nível de anticorpos alto e se acostumar com esta nova normal. Tenho quase certeza de que o vírus saiu de um laboratório em Wuhan, China. Redfield conclui que este vírus é tão perfeito em responder às defesas humanas ajustando-se ao contra-ataque. É diabólico e isso não acontece em um sistema biológico normal. processo.”