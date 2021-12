Tampões Não Detectam – Tempo

Alívio parcial na Policlínica Tor Vergata em Roma, onde um caso suspeito da nova variante Omicron do Sars-CoV-2 foi posteriormente revelado não ser Omicron, mas um tipo delta atípico. Os especialistas da instalação de Capitoline estão pedindo às pessoas que mantenham sua atenção elevada para o risco de resultados de testes diagnósticos enganosos, como o Omicron. Um paciente não vacinado admitido na unidade respiratória da Clínica Tor Vergata – diz uma nota – deu positivo pela primeira vez no teste molecular em 25 de novembro em dois alvos (gene E e RDRP / S), mas várias vezes negativo para o gene N Então ele testou positivo para a variante Delta AY.4 com uma deleção atípica dupla. ”

“A intuição da professora Paola Rogliani, que está tratando do paciente – confirma Tor Vergata, professora de Microbiologia e Microbiologia Clínica, Francesca Seccherini Silberstein – foi pedir a sequência para uma suspeita variante atípica, como o novo Omicron. colaboração entre a unidade de virologia do dispensário. A amostra foi processada e sequenciada em menos de 48 horas graças ao trabalho da equipe, notadamente Maria Concetta Bellucci e os jovens universitários Greta Marchegani e Daniel Stella, sob a supervisão de Sandro Greely, Chefe do Departamento de Virologia do Departamento de Medicina Experimental da Universidade de Tor Vergata. Deve ser o vírus SARS-CoV-2 com uma cepa delta variante AY.4. Em um exame mais atento, uma deleção não repetitiva na posição 214- 215 do nucleocapsídeo foi identificado por Muhammad Al-Khatib, o que poderia levar a um resultado de teste diagnóstico parcialmente negativo. Como em 4, a variante Omicron também tem uma deleção atípica no gene N que merece atenção, pois pode ter repercussões no resultado e interpretação dos testes de diagnóstico. ”

“Este aspecto”, ou melhor, as implicações potenciais das variantes atípicas de Sars-CoV-2 em testes de diagnóstico, continua Ceccherini Silberstein, “será investigado o mais rápido possível por estudos colaborativos dentro do projeto de pesquisa europeu recentemente financiado EuCare: grupos europeus de pacientes e escolas. Para fortalecer a resposta às epidemias, liderada pela Itália, dedicada a esclarecer alguns dos aspectos cruciais e mais controversos da epidemia de Covid-19, como “o impacto das variáveis ​​em testes sorológicos e / ou moleculares e vacinas atualmente em usar”.