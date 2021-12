Protestos contra o mural de Ratko Mladic em Belgrado

Por várias semanas em Belgrado, houve protestos e confrontos em torno de um mural que representava o ex-general sérvio Ratko Mladic, que era condenado Em recurso de uma sentença de prisão perpétua por um tribunal das Nações Unidas, sob a acusação de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, por seu papel na guerra na Bósnia na década de 1990, nomeadamente no massacre de Srebrenica e no cerco de Sarajevo.

Para grupos de extrema direita, Mladic continua sendo um “herói” que se opôs e continua a se opor à presença da população muçulmana nos Bálcãs. comemoro Com adesivos e graffiti. Para outros, o ex-general é um criminoso de guerra e não deve ser retratado nas paredes da cidade. Muitos observadores veem este confronto pela ocupação do espaço público como um passo importante para entender que tipo de imagem a Sérvia quer transmitir ao mundo, seguindo e à luz da resolução da ONU sobre Mladic. nomeação Como um estado membro da União Europeia.

euronews, em muito tempo reportagemO mural que tem gerado polêmica nas últimas semanas, disse ele, fica em Belgrado, na lateral de um prédio no distrito central de Vratar, e costuma ser frequentado por seus cafés e restaurantes. Mladic é retratado com um chapéu militar enquanto faz a saudação militar. A foto vem acompanhada das palavras: “Agradecemos a sua mãe, General”. Não está claro quem são os autores ou quem são, mas a foto foi tirada em julho passado, logo após a decisão do tribunal das Nações Unidas contra Mladic. Desde então, tem sido coberto cerca de dois em dois dias com baldes de tinta ou qualquer outra coisa por quem não o quer, e então – por estar protegido por uma camada de verniz incolor – tem sido cuidadosamente limpo por quem o quer isto.

Os moradores do prédio onde o afresco está localizado não querem isso: eles entraram com uma reclamação exigindo sua remoção, mas depois de cinco meses, isso ainda não aconteceu.

O momento de maior tensão entre apoiadores e detratores do mural veio no dia 9 de novembro, durante o Dia Internacional contra o Fascismo e o Anti-semitismo, depois que um grupo de ativistas e ativistas anunciaram que organizariam um evento de limpeza de paredes.

A guarnição foi proibida pelo Ministério do Interior, oficialmente por razões de segurança, mas as ativistas Aida Durovic e Jelena Yagimović, no entanto, se apresentaram: “Achei que não deveríamos ter feito nada além de ficar lá para mostrar que nem todo mundo pensa que Ratko Mladic é um herói. Fiquei surpreso com o fato de que éramos apenas dois e pensei: ‘Isso é horrível, a mensagem que eles ganharam vai passar, e eu não posso permitir isso’, Contar Durovic. Então, ele comprou alguns ovos de uma loja próxima e os jogou com Jacimovi na foto. ambos eram pare e pare.

Imagens das duas mulheres sendo arrastadas por policiais à paisana na mesma noite causaram protestos e pequenos confrontos entre grupos adversários, que estavam cercados pela tropa de choque.

A polícia de Belgrado negou as acusações de interferir na defesa do mural, dizendo que policiais à paisana só foram enviados ao local para garantir a segurança e fazer cumprir a proibição de aglomerações. Naquela mesma noite, após o fim da intervenção policial, membros de um grupo nacionalista de direita permaneceram perto do mural entoando palavras de ordem pró-Mladic imperturbáveis.

O ministro do Interior sérvio, Aleksandar Vulin, que chegou ao local tarde da noite, descreveu a reunião de ativistas e ativistas como “covarde e motivada por más intenções”. No dia seguinte, o presidente sérvio Aleksandar Vucic confirmou que a polícia estava lá para evitar os confrontos. Vucic também perguntou por que os ativistas escolheram essa data específica, argumentando que era “um show que visa prejudicar a imagem da Sérvia”.

Em meados de novembro, houve protestos e outras manifestações da oposição: por outro lado, ativistas, ONGs de direitos humanos e associações como o “mulheres de preto‘, Para exigir que o mural fosse removido. Por outro lado, a uma curta distância, algumas dezenas de patriotas em roupas de trabalho e máscaras pretas aplaudiram Mladic.

Explique aquele mural euronewsEla não é a única, mas tornou-se simbólica: agora está sob constante vigilância de grupos de homens que também colocaram uma mesa com duas cadeiras ao lado. “Eles são muito jovens, se vestem de preto e insultam quem tenta se aproximar ou ficar muito tempo para dar uma olhada.”

Enquanto isso, não muito longe do mural de Mladic, outro dedicado ao Drata Mihajlovic, um líder movimento cético Durante a Segunda Guerra Mundial, um conservador, anticomunista e colaborador nazista foi condenado por crimes de guerra durante o Julgamento de Belgrado de 1946.

Nas últimas semanas, murais e outros grafites de Mladic “o herói sérvio” apareceram em toda a cidade, aos quais ativistas e ativistas contra a glorificação de criminosos de guerra responderam pintando a “flor de Srebrenica”, uma flor verde e branca com onze pétalas. Comemoração de 11 de julho de 1995, internacionalmente reconhecida como o Dia da Memória do Genocídio de Srebrenica.

Desenhos de flores de Srebrenica podem ser encontrados em vários locais em Belgrado, nos assentamentos de Durkul, Vrakar e Savski Vinac.

O graffiti foi escrito na noite de 12 a 13 de novembro de 2021.

O graffiti consiste em uma flor de Srebrenica branca e verde, e a inscrição lembra o branco.

Há poucos dias, a sede de algumas ONGs envolvidas nessas ações recentes, e Iniciativa Juvenil pelos Direitos Humanos (YIHR) e o movimento Mulheres de Preto, mas não só, foram sabotados. Ivan Oric, presidente do YIHR, disse que foi apresentada uma reclamação mas, de qualquer forma, nada aconteceria: “Esta não é a primeira vez que isto nos acontece. Nossos escritórios foram vandalizados há quatro anos, e até seis anos antes: toda vez que a glorificação dos criminosos de guerra volta ao centro das atenções, nosso escritório e os escritórios da Women in Black acabam sendo vilipendiados ”, disse ela.

“Outra coisa comum é que ninguém foi responsabilizado por isso”, disse Orrich. Acrescentou que não é difícil perceber quem está por trás dos recentes atentados: «São os mesmos jovens que defendem o quadro. O momento do primeiro ataque esteve ligado ao final de uma das suas reuniões. A cor do spray é o mesmo que no mural de Mladic, e os atacantes usavam jaquetas pretas e capuzes como aqueles que o protegiam. Não é preciso ser um gênio para descobrir quem fez isso. “

No entanto, não se trata apenas de vandalismo. Ativistas e ativistas, especialmente online, têm recebido ameaças muito explícitas e direcionadas: frases como “sabemos onde você mora” seguidas do endereço da pessoa ou “sabemos que negócios seu pai tem na vizinhança”.

Até agora, o presidente sérvio Aleksandar Vucic criticou apenas as ações de ativistas e ativistas. Vucic garantiu sua primeira posição importante com o Partido Radical Sérvio liderado por Vojislav Šešelj – ele mesmo acusado de crimes de guerra pelo Tribunal Criminal Internacional para a ex-Iugoslávia – um partido nacionalista de extrema direita e anti-europeu. No final da década de 1990, Vucic foi eleito Ministro da Informação e durante seu mandato, também devido à entrada da Sérvia na guerra de Kosovo, uma polêmica lei de mídia foi aprovada que efetivamente impôs sanções a todos os meios de comunicação que se opõem ao regime de Slobodan Milosevic, que era então presidente. , que restringiu severamente a liberdade de imprensa.

Depois de fundar o Partido Progressista, Vucic se tornou em 2012 vice-primeiro-ministro e ministro da defesa e, em seguida, primeiro-ministro desde 2014, baseando sua campanha eleitoral na promessa de conduzir a Sérvia a um futuro democrático pró-europeu, ele disse que queria abandonar seu extremista e posições nacionalistas e seu passado.

No entanto, muitos jornalistas e políticos da oposição sérvia argumentam que Vuči, mesmo como primeiro-ministro, continuou a assumir posições ambíguas em muitas questões e seu forte controle sobre a mídia, tanto por meio do aparato estatal quanto por meio de propriedades mantidas por seus aliados oligárquicos. usando táticas de intimidação. Contra ativistas da oposição e abuso de autoridades fiscais do governo para conduzir investigações direcionadas e confiáveis. Embora Vucic tenha admitido em 2010 ter cometido um “crime horrível” em Srebrenica, sua posição não se traduziu em um reconhecimento total do genocídio ou uma condenação pública de Mladic.

Đurić, da organização não governamental YIHR, acredita que os comentários de Vučić sobre suas ações em relação ao mural – falando enquanto o país trava negociações para aderir à União Europeia – mostram que a questão vai além de uma simples foto na parede. Essa questão “se transforma em um dos testes mais perigosos para o atual governo. Há pouco espaço para a falta de clareza que satisfaz os governos ocidentais e sua base nacional interna. ”

Ele escreve que se mesmo aqui Vučić foi capaz de se acalmar euronews, “Tanto membros da comunidade internacional, como a União Europeia, quanto os nacionalistas mais radicais que fazem parte de sua base eleitoral”, seria agora difícil não assumir uma posição explícita sobre o mural. Assim, declarando lealdade aos nacionalistas mais intransigentes ou tomando medidas concretas contra a negação do genocídio.