Ecdc: UE todo vermelho, apenas áreas amarelas na Itália e na Espanha

Preocupante é a variante Omicron, da qual existem atualmente 79 casos registrados na Europa em 15 países. No entanto, o alerta continua mais alto de potenciais surtos, como o que surgiu após uma festa de Natal em Oslo, com cerca de cinquenta pessoas infectadas, todas vacinadas, incluindo pelo menos um caso confirmado da nova cepa, levando a Noruega a reimpor Várias restrições e tampões também são impostos aos turistas vacinados.

QUEM: Mais caixas de Omicron novamente Segundo a Organização Mundial da Saúde, “nos próximos meses” a alternativa pode se tornar dominante no continente, como já aconteceu na África do Sul. Os primeiros dados mostram que Omicron contagioso como delta ou não, Mas causa mais casos de infecção novamente.

Germania, seguro por não vax Enquanto isso, o esperado anúncio do fechamento efetivo da No Vax veio de Berlim, com a extensão do chamado 2G, “corredor super verde” concedido apenas para imunizados e recuperados, para eventos de varejo, culturais e esportivos de âmbito federal . Pare também de discotecas em áreas com incidência semanal de mais de 350 casos por 100.000 habitantes. Anunciando o novo pacote de restrições, que recebeu luz verde da conferência distrital do estado, Angela Merkel falou em um de seus últimos atos antes de entregar a chancelaria ao social-democrata Olaf Schulz na próxima semana, um ato de “solidariedade nacional” para combater o quarta onda varrendo a Alemanha. “Se estivéssemos na situação italiana”, disse ele.

De acordo com o ECDC, Itália (A partir de segunda-feira, 6 de dezembro Super Green Pass Em todo o território nacional, começando pela zona branca, será emitido aos cidadãos que tenham completado um curso de vacinação ou que tenham estado curados de Covid há mais de 6 meses) em melhores condições, sendo as únicas zonas amarelas em toda a Europa (Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicília e Sardenha) junto com Extremadura na Espanha, onde novos fechamentos são evitados e a recuperação não é interrompida, “especialmente em um setor importante como o turismo”, Primeiro Ministro Pedro Sanchez visa esticar o corredor verde. em um Espanha No momento, é esperado apenas em 8 regiões.

em um Reino UnidoEnquanto se prepara para comprar 114 milhões de doses adicionais da Pfizer e Moderna nos próximos dois anos, os casos diários estão de volta à marca de 50.000, o pico desde julho.

Biden endurece regras de viagens e anuncia nova estratégia O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciará a nova estratégia que seu governo implementará para combater a nova onda de infecções e a variante Omicron. De acordo com os avanços da Casa Branca, Biden pretende tornar mais rígidos os requisitos de entrada nos Estados Unidos e as regras para quem se desloca no país. Os viajantes internacionais terão que fazer um teste anti-Covid dentro de 24 horas antes da partida, mesmo que tenham sido vacinados, e a regra entrará em vigor na próxima semana. Já para voos domésticos e transporte público, a máscara é obrigatória até 18 de março, com multas entre R $ 500 e R $ 3 mil para quem infringir a lei.

Biden então exortaria as empresas a “avançarem rapidamente” exigindo que os trabalhadores sejam vacinados ou testados semanalmente para responder à nova variante, embora alguns tribunais federais estejam bloqueando a vacinação obrigatória que o governo exige para empresas com mais de 100 funcionários. No novo plano estratégico, mais de 150 milhões de americanos com seguro privado poderão reembolsá-los por testes anti-Covid em casa.