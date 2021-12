Bolas de Mozart falidas, empresa de chocolate esmagada por dívidas – Corriere.it

Bloqueio de turismo

eu Doces ícone da Áustria Portanto, eles não são mais produzidos pela Salzburg Schokolade, com sede no município de Groedig. A epidemia tem impedido um grande afluxo de turistas que muitas vezes voltam de suas viagens compram bolas de Mozart como lembranças para amigos e parentes e eles tinhamn reação muito difícil da empresa no mercado. Além disso, os eventos populares e as feiras de Natal também foram uma oportunidade para comprá-los. Suspenso por mais de um ano causou uma retração geral no consumo Declínio das vendas.