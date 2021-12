Áustria, o ex-chanceler Sebastian Kurz deixa a política

Sebastian Kurz manteve OEVP. Liderança do Partido Popular Para se tornar um líder do grupo no Parlamento: mas agora ele deixará os dois cargos e o novo secretário da OEVP pode se tornar o Ministro do Interior Karl Nehammer.

Decisões erradas durante a marcha – O ex-chanceler anunciou sua decisão de deixar todos os escritórios imediatamente durante uma breve entrevista coletiva. “Não sou santo nem criminoso. Vou provar que as acusações feitas contra mim são infundadas, ainda que tenha de esperar anos.” O jogador de 34 anos recuperou a carreira, admitindo que tomou “más decisões.

“Vou me defender de acusações e insinuações” – Recentemente, porém, o fervor diminuiu, “porque ele teve que se defender, disse ele, de ‘acusações e insinuações’, reclamando que ele e a equipe às vezes se sentiam ‘a presa da caça'”. Kurz especificou que ‘apoio e desaprovação são importante na democracia liberal. ”O ex-conselheiro concluiu:“ Agora vou buscar minha esposa e meu filho no hospital. ”Suas ligações não incluíam perguntas de repórteres.