O que você tem que comer para redescobrir as cores – Libero Quotidiano

Melania Rizzoli 11 de julho de 2021

A boa notícia é que cabelo branco brotar depois de um tempo alta tensão Eles não são definitivos, pois podem retornar à sua cor natural. Após um período de intenso estresse emocional que persiste ao longo do tempo, como quando alguém sofre luto, perda do emprego, crise pessoal, crise conjugal ou uma separação difícil, a tristeza, o desespero e o tormento interno tornaram-se um verbo “genotóxico”, tóxico para certos genes, onde o mecanismo metabólico funciona mal, desacelera ou muda, e embora nossos corpos enviem sinais inconfundíveis sobre o cansaço físico, moral e mental que enfrenta, espalhando-se por diferentes órgãos, estão entre os mais comuns. Os sintomas visíveis que aparecem lá são acro motrichia, ou perda da pigmentação do cabelo e cabelos que ficam brancos de repente, um fenômeno que pode se desenvolver até mesmo durante uma noite.

tonalidade original

Um novo estudo, assinado por pesquisadores da Universidade de Columbia e da Universidade de Miami, revelou evidências de que cabelos brancos que apareceram em uma idade não avançada podem restaurar sua cor original, indicando, por meio de tecnologia de imagem, que o ‘envelhecimento do cabelo’ em question Nunca é uniforme como costuma acontecer na velhice, principalmente quando a cor branca aparece apenas nas pontas e não na raiz, significa que os cabelos não passaram por um processo fisiológico de envelhecimento, e alguns deles voltaram a seus tons originais, então o processo de reversão agora é considerado realisticamente reversível. Isso porque, como se sabe, o cabelo cresce desde a raiz, cerca de 1 cm por mês, e se o grisalho aparece nas pontas, isso significa que a mutação ocorreu em um momento bem definido, e não é considerada permanente, reversibilidade e, portanto, este fenômeno pode ocorrer no momento em que reduz o nível de estresse.

Na verdade, o estudo mostrou, por meio de uma análise proteômica, que o perfil proteico dos cabelos que ficaram brancos contém um grande número de proteínas mitocondriais desreguladas, que estão envolvidas no metabolismo ativo do fenômeno do estresse, juntamente com danos às células-tronco. que regeneram pigmentos. Nos folículos capilares responsáveis ​​pela manutenção da cor do cabelo. O provérbio “o medo deixa os cabelos brancos” não é apenas um boato, mas tem uma base científica bem estabelecida, pois apenas um forte trauma emocional é capaz de afetar os melanócitos e desacelerar a produção de melanina, proteína responsável pela cor da pele e dos cabelos , como acontece com o vitiligo e os cabelos grisalhos, mostra como nosso corpo e mente estão inextricavelmente ligados a impulsos nervosos incríveis, sutis e incontroláveis, que podem influenciar fortemente a atividade fisiológica e a organização celular. O problema dos cabelos brancos não é considerado pela medicina oficial um problema desconhecido e relacionado, pois não é visto como um problema real de saúde, mesmo que o aparecimento de cabelos grisalhos em idade não avançada seja um sinal de alarme da presença excessiva em os níveis sanguíneos de cortisol, o hormônio do estresse que secreta as glândulas supra-renais;

Doa

Quando esse hormônio excede os limites fisiológicos, os melanócitos quase não produzem melatonina e, portanto, é possível testemunhar o aparecimento repentino de cabelos brancos ou até mesmo tufos cheios, e a única maneira de parar a deterioração para o cinza é reduzir a quantidade de cortisol, evite estressores e cuide da alimentação. Dietas contendo grandes quantidades de açúcares são um prenúncio da superprodução de cortisol e radicais livres, além de outros elementos que promovem o aparecimento de cabelos brancos, enquanto a vitamina D é uma grande aliada para combatê-los, e uma boa ajuda pode ser um tratamento nutricional suplementos. Contém cobre, zinco, selênio e biotina.

Os pesquisadores descobriram que o cabelo pode sofrer uma reversão completa da cor em apenas 3,5 dias, embora demore em média cerca de três meses para ser concluído. Porém, restaurar a coloração do cabelo é difícil sem auxílio farmacológico e impossível quando persistem os níveis de estresse, mesmo episódicos, portanto, além de perdas irreparáveis, quando há fatores ou pessoas que afetam negativamente a saúde moral e contribuem para o desequilíbrio mental. elimine esses fatores ou remova essas pessoas, se quiser evitá-los, junto com tristezas constantes e problemas de saúde mais relacionados, até mesmo cabelos grisalhos repentinos.