Uma hipótese interessante sobre o desaparecimento do jovem de 18 anos

Se a hipótese mais adotada atualmente é aquela pela qual Saman foi morto pela família em razão da desgraça que causaram, surge outra prova, de que o amigo: Saman, segundo ele, estaria vivo …

A expectativa está aumentando, assim como a esperança, sobre a condição Saman Abbas, dezoito Ele desapareceu em Reggio Emilia na noite entre 30 de abril e 1º de maio. A jovem, que fugiu de casa para se proteger na sociedade depois que sua família a forçou a um casamento arranjado, volta para casa naquela noite dramática. Ele queria ter seus documentos de volta para começar uma nova vida.

Mas isso não aconteceu. E se a hipótese mais adotada atualmente há algum tempo é a hipótese A Assassinato intencional por sua família, o mesmo que a teria feito voltar para casa por engano, seu namorado cuidaria da água, il 21enne pakistano Ajud Saquib, De acordo Sua namorada ainda estará viva.

De acordo com a reconstrução hipotética da promotoria, após escapar, a menina foi atraída para casa com uma armadilha preparada por sua mãe: “Volte, por favor. Estamos morrendo.”Envie-lhe uma mensagem, apenas para ser morto.

Pelas câmeras de segurança da fazenda onde os pais trabalham, é possível ver a mãe, o pai e o tio Com uma pá na mão Ele se move para frente e para trás. Mas de Saman, uma vez em casa, nem mesmo uma sombra. Ninguém viu a garota ter sucesso, por isso ele temeu o pior depois do vídeo.

“Saman está vivo e eles a mantêm cativa.”

A reação instintiva de Saman se torna mais compreensível quando lida à luz do fato de que o jovem de 18 anos, Ela já tem namorado. É, como mencionado anteriormente, um arquivo 21enne pakistano Ajud Saquib. Os dois se encontraram no TikTok e, em seguida, se encontraram pela primeira vez pessoalmente na estação de Bolonha. Ama à primeira vista, quer ser selado, respeita as suas próprias tradições, com o casamento.

O menino sente que sua namorada ainda está viva: Meu coração me diz e minha cabeça me diz, capturado, para adicionar depois Eu sonho com ela todas as noites, presa atrás das grades ou em uma pequena sala. Ela chora, sempre chora, e me diz: ame, me ajude … Na minha opinião, ela está viva, separada por seu tio dinamarquês de seu primo Numanhulak. E isso, não surpreendentemente, está longe de ser encontrado como meu pai Saman. ”

Morto ou preso?

Na verdade, não há vestígios dos pais. Apenas um membro da família, Ikram Ijaz, de 28 anos, foi preso em 28 de maio em Nimes, França. Também não há notícias de seu tio Danish e de Numanhulaq, seu outro primo. Em direção ao Paquistão, onde os pais de Saman estão atualmenteUm mandado de prisão foi emitido contra o casal e uma representação judicial internacional. A única pessoa da família que ficou na Itália é o irmão de 16 anos de Saman, que atualmente mora em uma comunidade abrigada.

Durante o interrogatório, o irmão do jovem de 18 anos não quis dizer uma palavra sobre os pais. E quanto ao destino de sua irmã, se a princípio ela simplesmente disse que fugiu, Então ela acusou seu tio Danesh de matá-la.

E é exatamente aqui que o tio está, onde se pode expressar a mais leve esperança. Talvez ele tenha fugido e levado Saman com ele e a trancado em algum lugar.

Mas o verdadeiro elemento que dá esperança é o fato de que busca de corpo de menina, Embora sejam usados ​​cães ticineses especializados em cheirar cadáveres em decomposição, eles não deram resultados positivos. Felizmente.

Resta esperar até que ponto, nesse caso, é preciso ficar firme com os pés no chão.