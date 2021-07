Netanyahu deixa o Gabinete do Primeiro Ministro um mês após a derrota – Ultima Ora

(ANSA) – JERUSALÉM, 11 de julho – O ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu deixou definitivamente sua residência oficial em Jerusalém, quase um mês depois de ter sido demitido por seu sucessor, Naftali Bennett.



Netanyahu, que foi líder de Israel por 12 anos consecutivos após um mandato anterior de três anos, está no cargo há mais tempo do que qualquer outro primeiro-ministro na história de Israel, permanecendo no cargo mesmo quando enfrentou alegações de fraude, corrupção e crédito que ele negou como uma conspiração de esquerda.



Depois de quatro turnos eleitorais em menos de dois anos que dividiram o país, o nacionalista de direita Naftali Bennett foi empossado em 13 de junho à frente de uma ampla coalizão que o destituiu. No entanto, Netanyahu não deixou a casa do primeiro-ministro e continuou a receber convidados lá, incluindo Nikki Haley, o ex-embaixador dos EUA nas Nações Unidas durante a presidência de Donald Trump.



No final de junho, os escritórios de Netanyahu e Bennett anunciaram o prazo para a transferência do ex-primeiro-ministro: sábado, 10 de julho. Netanyahu saiu depois da meia-noite, pouco depois do prazo acordado. Bennett se mudará para a residência do primeiro-ministro hoje.



(Ansa).