E se a Ucrânia lançar uma guerra em solo russo, perderá o apoio da coligação internacional que apoia o país atacante com ajuda e armas há mais de 18 meses. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, define os limites da ação militar em Kiev num ponto crucial do conflito. “Acho que seria um grande risco e certamente seremos deixados em paz”, disse ele numa entrevista televisiva à jornalista Natalya Mossychuk.

Nos últimos meses, ocorreram operações de drones ou mísseis no território da Rússia: Moscovo atribuiu a responsabilidade destas operações a Kiev. A Ucrânia nunca assumiu explicitamente a responsabilidade pelos ataques transfronteiriços. Por outro lado, Kiev destacou ações anti-russas contra alvos e infraestruturas na Crimeia e no Mar Negro.

“A batalha pela recuperação de nossas terras foi apoiada de forma resoluta graças às relações com os aliados”, afirma Zelensky. Os “parceiros internacionais” são uma componente essencial de cada vitória, de cada passo em frente no contra-ataque e de cada acção defensiva. .

Entretanto, as Forças Armadas da Ucrânia continuam a obter ganhos contra-ofensivos ao longo do eixo sul, na região de Zaporizhia. Na frente oriental, foram relatados ataques mais intensos da Rússia na área da cidade de Kobyansk. Aqui, segundo Kiev, “a Rússia aumentou o número de operações”, diz Ilya Yvlash, porta-voz das forças armadas ucranianas na frente oriental. “O inimigo está a desviar a sua atenção do sector de Kobyansk para Novohorivka”, acrescentou, referindo-se a uma aldeia a nordeste. Bakhmut desapareceu dos registros, mas permaneceu um campo de batalha Onde as administrações ucranianas afirmam progresso “metro após metro”.

Nos últimos dias, os holofotes centraram-se na frente sul, onde Kiev alegadamente rompeu a primeira linha defensiva da Rússia, especialmente na área da aldeia de Robotny. As forças ucranianas avançam em direção a Novoprokopyevka, ao sul de Ropotyn, e em direção a Mala Tokmashka, ao norte. A Rússia, segundo os militares ucranianos, depende de ataques aéreos para impedir o avanço: “Outros meios já não são capazes de impedir o avanço das nossas forças”.