“Ele morreu”. Um caça russo intercepta um drone americano sobre o Mar Negro

Uma bomba na cozinha, que é o trecho da cabine localizado exatamente entre os dois motores e antes da cauda, ​​plantada sob a cobertura da substituição da “unidade de refrigeração” (além dos freios do chassi) no dia anterior a trágica fuga em que morreria o chefe dos mercenários Wagner que transportava Prigozhin. Esta é a hipótese que emerge da reconstrução do canal russo do Telegram, Chika Ogbo, com base em dicas e testemunhos consistentes com dados recolhidos por Antonio Bordoni (Air-accidents.com), um dos maiores especialistas em acidentes aéreos. O personagem principal do avião executivo amarelo RA02795 está a bordo PrigozhinE outros seis passageiros e três tripulantes, Sergey Kitras, engenheiro da Mnt Aero, proprietária do avião ligado a Wagner, compareceram aos reparos nas últimas horas (conforme consta em carta à família da comissária de bordo Kristina Raspopova).

Mais Informações





Prigozhin havia ordenado a economia, então os freios do chassi e o turbo intercooler foram instalados sob a chuva torrencial de domingo.

Kittrash, retirado das Unidades Especiais, está agora sob interrogatório pelo Chefe de Investigação Evan Sibul. Mais dois engenheiros, a companhia aérea nº 1 Artur Mechenkov e Alexei Anchukov, participaram da manutenção. Mas as investigações se concentram em Ketrash. Bordoni explica: “O manual do Embraer 135/Legacy600 na verdade mostra o componente da área da cozinha, a cozinha, com o número de peça 89115-036, a unidade de refrigeração. Ele acrescenta que é notável que as vítimas do desastre sejam dez, pois há dois meses, 10 pessoas foram mortas pelo avião da inteligência militar Ilyushin-22M que foi abatido pelos rebeldes de Prigozhin a caminho do Kremlin. Mas outros elementos adicionam amarelo ao amarelo. A primeira é que o chefe de segurança aeronáutica e vice-diretor da ANM, Sergei Shtyrkov, iria trabalhar para a empresa estatal ATM, em uma função mais importante, um dia antes do último vôo de Prigozhin. Mas diz-se que Shtyrkov também trabalhou com o chefe de Wagner nos últimos dias. O destróier Embraer era uma das três aeronaves em serviço do grupo. Sob as sanções, ele só poderia viajar para a Rússia. Além disso, estava à venda por US$ 5 milhões e, pouco antes de decolar do aeroporto de Sheremetyevo, dois potenciais compradores o viram no avião. O jornal “Komsomolets” de Moscou informou que os dois disseram que trabalhavam para Rosgate, e um deles deu um passaporte russo, então descobriu-se que Rossgate não sabia quem eles eram. amarelo em amarelo.

Pesquisas

As duas caixas negras foram recuperadas e pedaços do avião (uma asa encontrada a quilómetros de distância, outra prova de sabotagem apoiada pela CIA) serão usados ​​para reconstruir o avião em 3D, como o Ustica. No entanto, levará meses até que os resultados do ADN dos corpos cheguem, a única prova segura da sua identidade. Os tempos que permitem às autoridades adiar ou cancelar o funeral de Prigozhin (isso seria um perigo “político” para Putin, dada a sua popularidade entre os nacionalistas, e já existem cemitérios para os soldados Wagner desmantelados na Rússia), por outro lado, favorecem ceticismo. sobre sua morte. “Estamos no ponto de ebulição”, disse Prigozhin em um vídeo que postou ontem em seu canal Telegram. Não estou mentindo, então é melhor que me matem. Digo francamente que a Rússia está à beira do desastre. Se os parafusos não forem fixados imediatamente, o avião entrará em colapso no ar.”