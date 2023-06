Joe Biden, deslizamento arrepiante ao lado de Modi: o que ele faz quando o hino começa

Joe Biden ainda acaba na mira dos Trumpistas por uma de suas proverbiais gafes. O último deslize do presidente dos EUA ocorreu durante a visita do primeiro-ministro indiano Narendra Modi à Casa Branca. Quando chegou a hora de dar as boas-vindas ao ilustre convidado na Casa Branca, o hino nacional começou e Biden ergueu a mão direita sobre o coração. É uma pena que o hino fosse o hino indiano. Dezessete segundos depois, o presidente democrata percebeu seu erro e começou a mexer a mão devagar, como se nada tivesse acontecido, tornando a cena ainda mais constrangedora aos olhos de muitos comentaristas que enlouqueceram no Twitter.

Durante a reunião, os Estados Unidos e a Índia concordaram com um “novo começo” e uma ampla cooperação, que vai da defesa ao espaço, da manufatura à tecnologia, e também abordando o assunto da Ucrânia. Biden, que falou de “uma tragédia humana na Ucrânia após a guerra brutal da Rússia”, pretendia arrancar a Índia da esfera de influência da Rússia de Vladimir Putin e, ao mesmo tempo, forjou a coalizão para ficar de olho na China.