Rumores não confirmados sobre o ex-assessor do czar. Falcões ainda sobre Putin: da Chechênia Kadyrov ao ex-presidente Medvedev a “Koc” Prigozhin

Um dos mais ardentes defensores da linha dura, para lutar “ao longo do caminho” comoperação militar especial ele é Dmitry Medvedev, o colaborador em quem Vladimir Putin mais confia. É ele quem também foi chefe para manter a cadeira aquecida quando não pôde ocupá-la pela terceira vez consecutiva, e ele que lidera a Patrulha do Falcão, mesmo que entre eles haja uma competição para ser o mais extremo de todos. . Convencido disso para interpretar a vontade do mestre do Kremlin. E dentro do grupo a competição é impedida sem restrições se for verdade que a ideologia da “democracia dirigida”, Vladislav Surkov, um ex-assessor de Putin que recebeu grande atençãoque acabou em prisão domiciliar por roubar dinheiro que era necessário depois de 2014 para consolidar o controle russo da Donbass. Esta notícia vem do oponente Ilya Ponomariov, que disse que a obteve de uma fonte confiável. Mas nenhuma outra confirmação foi encontrada até o momento. Surkov será vítima de seus inimigos dentro do Ministério da Defesa. O mesmo destino pertence a dois altos oficiais de inteligência que lidaram com o caso da Ucrânia e foram presos nas últimas semanas.