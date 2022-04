Uma operação especial? É uma briga entre Gruber e o repórter russo

“ operação privada? ver guerra Serato Q&A, oito e meio, entre Lily Gruber O jornalista russo Nós nos chamamos de Fredrickson, foi seguido várias vezes pelo apresentador sobre o tema da guerra na Ucrânia. No La7, a correspondente do canal nacional Zvezda, que é propriedade do Ministério da Defesa em Moscou, na verdade se fez porta-voz dos mesmos argumentos que o Kremlin apoia, para constante descontentamento da apresentadora. Lily, chateada, constantemente atacava seu colega de classe.

o Setas; flechas Gruber começou imediatamente. Quando Nadana Fredrickson foi apresentado ao público, o apresentador do La7 pressionou o repórter russo em Donbass, a área onde o ataque de Moscou foi focado. “ Nem mesmo os falantes de russo daquela região o cumprimentam com grande alegria, até porque os russos batem nos tapetes… Lilly comentou. E o jornalista do Zvezda: “ A Rússia nunca ocupou o Donbass, nunca foi e nunca será assim “. Ao mesmo tempo, a mulher também contou que havia visitado Mariupol e recolhido o testemunho.” Dos crimes cometidos pelo grupo Azov e o exército das Forças Armadas da Ucrânia Uma versão que Gruber esmagou imediatamente: “Há propaganda de ambos os lados, muitos desses fatos ainda não comprovados”.

No entanto, o confronto ao vivo começou quando a apresentadora do La7 perguntou a sua colega que termo ela usava para definir a intervenção armada na Ucrânia. “ Eu chamo isso como todas as pessoas que sabem o que é, isso é”operação especial exército. Se a Rússia tivesse começado essa guerra contra a Ucrânia, a história teria sido bem diferente. Então, o que vemos e o que você vê é um processo privado disse Nadana Fredrickson. Gruber é teimoso e categórico: “ Ainda vemos a guerra, desculpe. Vemos fotos também, vemos muita destruição e também muitas mortes “.

Depois disso: outra pergunta, outro confronto. incansavelmente. no ideal anel dialético, Lily e Nadana continuaram brincando com eles. De repente, a anfitriã de Otto e Mezzo irritou seu colega russo assim: “ É difícil pensar que o que você está nos dizendo não é Excesso de publicidadePorque a TV em que você trabalha pertence ao Ministério da Defesa da Rússia, o que é essencial na fase de guerra Então o confronto se voltou para a liberdade de imprensa e de expressão.” Temos um debate aberto, esse tipo de discussão é inimaginável na Rússia Comparando opiniões, tons ardentes, mas respeitáveis, sem ponto de encontro.