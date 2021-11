Brexit, alerta de carteira de motorista britânica: os repatriados correm o risco de serem deixados a pé

Ouça a versão em áudio do artigo

Depois de uma asfixia física na fronteira no início do ano, o Brexit causou outra crise burocrática. Na lista de espera, muitos europeus que tiveram de regressar ao seu país de origem com uma carta de condução do Reino Unido já não são reconhecidos na UE. Por esse motivo, eles devem fazer outro teste e refazê-los. No entanto, também levam mais de um ano: a emergência da Covid piorou o estado dos escritórios em toda a Europa. A Itália é um dos países com prazos de entrega mais longos. Resultado: em breve, os repatriados correm o risco de serem deixados a pé.

Regras e bom senso

O bom senso diria que os reexames são um absurdo: estamos a falar de pessoas que provaram que se enquadram nas mesmas regras europeias de hoje. Mas com o Brexit, do ponto de vista legal, suas carteiras de motorista tornaram-se cidadãos de fora da UE. Como tal, é válido em um país diferente por apenas um ano após uma mudança de residência (na Itália, o artigo 135 do Código da Estrada o prevê). O único privilégio: dada a situação especial, a Itália começa o ano não a partir de uma mudança de residência, mas a partir de 1 de janeiro de 2021, que é a data em que a licença se tornou fora da União Europeia (Circular 300 / A / 3855/21/111 / 84/2/7 emitido pelo Ministério do Interior em 23 de abril).

Após um ano, é necessário obter uma carteira de habilitação da União Europeia. E para os muitos que foram forçados a deixar o Reino Unido quando a saída do Reino Unido da União Europeia entrou em vigor (1º de janeiro de 2021), o ano está se esgotando.

O procedimento normal é o mesmo para novos motoristas: primeiro o teste teórico, depois o teste prático. Depois, há as restrições consequentes: na Itália, limites de velocidade e potência para carros e motocicletas dirigíveis e o dobro dos pontos que serão deduzidos por infrações.

As provas são evitadas se houver acordo de reciprocidade entre o estado que emitiu a carteira e o país da nova residência: basta a conversão da carteira de habilitação, ou seja, a emissão da nova carteira estadual com base na posse individual de o anterior. , se for verdade.