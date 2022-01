O jogador pode ficar na Austrália- Corriere.it

A partir de Edição Online

A audiência no tribunal federal em Melbourne que decidirá se um ás sérvio pode entrar no país. Defesa: Envie todos os documentos médicos. suspensão de expulsão

Djokovic

Ele venceu a batalha legal com o governo australiano, por enquanto: De acordo com o Melbourne Stadium, o campeão poderá ficar e jogar o Aberto da Austrália, Porque cancelar seu visto não foi considerado razoável. No momento e segundo o árbitro, Djokovic está livre para entrar na Austrália e participar da competição. O governo poderia tentar cancelar o visto novamente, de acordo com a lei de imigração australiana, banindo Djokovic do país por três anos.

Mesmo antes de sua partida, Novak Djokovic contou às autoridades australianas sobre os motivos médicos para não receber a vacinação, o que significa que ele já havia contraído a Covid. Os advogados do tenista confirmaram isso na abertura da audiência no Tribunal Federal em Melbourne. Foi assim que começou o último e último ato da batalha legal com as autoridades australianas: Djokovic quer ficar no país e correr atrás de 21 Grand Slams. O governo de Canberra, por outro lado, Reafirma o direito de recusar a amostraA entrada no país só é permitida para aqueles que foram vacinados contra a Covid-19 ou para aqueles que tenham razões médicas legítimas para não fazê-lo. Foi preparada a transmissão ao vivo da audiência, a qual foi várias vezes suspensa (como a audiência inicialmente) devido a diversos problemas técnicos. Enquanto isso, Djokovic já marcou um ponto: o juiz bloqueou qualquer tentativa de expulsar o tenista do país pelo menos até a noite (20 horas locais), até o encerramento da audiência em Melbourne.

O Tribunal Federal de Melbourne decidiu no recurso de amostra contra a revogação do visto. O visto que – o advogado de ataque Nicholas Woods, no comando da equipe de advogados do tenista – foi rescindido pelas autoridades australianas sem nenhuma evidência sólida. Até o juiz Anthony Kelly perguntou o que Djokovic poderia ter feito para obter um visto, considerando que as autoridades australianas haviam concedido uma isenção temporária da vacina para pessoas infectadas com o vírus Corona nos últimos seis meses. O juiz lembrou que Djokovic apresentou às autoridades, no aeroporto, os documentos médicos, com isenção concedida pela Tennis Asotedalia, organizadora do torneio que começa no dia 17 de janeiro, e dois laudos médicos. Kelly ordenou a libertação do jogador de alto perfil durante a audiência do hotel da imigração onde Djokovic passou suas últimas quatro noites tendo seu visto revogado na chegada. READ “Posso ajudar?”: O pouso 'impossível' para o voo 232 da United Airlines. Passageiro

O advogado do atleta de 34 anos defendeu o comportamento de seu cliente, observando que Djokovic cumpriu todos os requisitos legais: 19 por seis meses para pessoas que obtiveram um diagnóstico positivo de Sars-Cov-2 por meio de testes de PCR. Tanto que seu cliente nem percebeu que ele não estava se sentindo bem: a impressão avassaladora que se tem ao ler o texto do depoimento de Djokovic à polícia de fronteira de que ele estava completamente confuso – disse Woods -, pois pensava que tinha todos os documentos em ordem e não entendeu o que ele fez de errado. a Os advogados de Djokovic já haviam preparado uma nota de defesa de 35 páginas no sábado, na qual Djokovic testou positivo em 16 de dezembro.. Em seguida, os dados passaram a ser objeto de controles e divergências, por causa daquele dia Djokovic participou de eventos públicos sem máscara. Atualizando …