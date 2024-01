França, veio a primeira aprovação para que o aborto se tornasse uma “liberdade” garantida pela constituição

em França Chegou o primeiro “sim” à inclusão do aborto na Constituição “A liberdade está garantida”. Na verdade, na noite de 30 de Janeiro, a Assembleia Nacional votou esmagadoramente a favor da reforma constitucional. 493 votos positivosPor apenas 30: toda a esquerda uniu-se pelo sinal verde, enquanto à direita não faltaram divisões. Entre os republicanos, conforme noticiado pelo Le Monde, houve 15 oponentes, 4 abstenções e 40 favores; No Assembleia Nacional Marine Le Pen recebeu 46 votos sim, 12 votos e 14 abstenções.

Agora o texto vai para o Senado, onde não poderá ser alterado ou o processo terá que ser reiniciado. A expressão “liberdade” e não “certo” já foi resultado de mediação, e agora veremos se o compromisso será suficiente para obter votos e avançar. É de facto uma reforma constitucional e, após aprovação por ambas as câmaras, terá de passar pelo escrutínio de todo o Parlamento. Eles se conheceram no Congresso (E obtendo aprovação por maioria de 3/5 votos). Caso contrário, estará sujeito a referendo. Assim, para a proposta, que o próprio Emmanuel Macron defendeu após a sua decisão Suprema Corte dos EUA Contra o aborto, o caminho ainda é longo e tortuoso. Mais importante ainda, deve lidar com as novas dinâmicas parlamentares e as implicações de uma mudança no poder executivo. “Estou me preparando para submeter sua carta ao Senado”, afirmou o Ministro da Justiça imediatamente após sua aprovação, Eric Dupond-MorettiIsso acontecerá imediatamente após o anúncio dos resultados da votação.

“Estamos no limiar da história”, disse o deputado De La France Insoumez. Mathilde Panot Durante a discussão no Conselho, “a França se tornará o primeiro país do mundo a consagrar o direito ao aborto na sua constituição”. O mesmo parlamentar apresentou um projeto de lei semelhante para incluir o aborto na constituição. Hoje ela diz: “Esta vitória é uma vingança pela vergonha, pelo segredo, pelo silêncio, pelo sofrimento e pela morte que centenas de milhares de mulheres tiveram de suportar”. Mas agora a bola segue para o Senado, onde já parecem existir muitos obstáculos. “Esta é uma mensagem poderosa para todos os ativistas dos direitos das mulheres no mundo”, escreveu a senadora do Partido Verde, Melanie Vogel, no X. “Agora o Senado ainda precisa aprovar a lei. “Estou confiante de que encontraremos a maioria para tornar este direito irrevogável.”.