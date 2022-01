Coleção polêmica ligada à expropriação nazista está em exibição no maior museu de Zurique

Na década de 1980, 31 obras da artista suíça Miriam Kahn foram adquiridas pelo maior museu público da Suíça, o Kunsthaus em Zurique. Dezembro passado, Kan Pergunte ao museu Retirou suas obras, devido à decisão da instituição de expor uma coleção muito polêmica, a de Émile Georges Burley. Burlell fez fortuna vendendo armas para a Alemanha nazista, e sua coleção inclui obras de arte de origem duvidosa, algumas das quais foram confiscadas ou roubadas por ditaduras de famílias judias e colecionadores durante a Segunda Guerra Mundial.

O pedido de Kahn, que pretende, entre outras coisas, poder recomprar as suas obras, tem sido noticiado por vários jornais internacionais, também porque está ligado a um tema regularmente discutido: a responsabilidade social dos museus.

Miriam Kahn é uma artista mundialmente famosa: ela é judia, tem 72 anos e é principalmente política e artisticamente ativa no movimento feminista. Suas obras estão mantidas nas maiores instituições do mundo, como no Museu de Arte Moderna de Nova York, na Tate de Londres, no Museu de Arte Moderna de Varsóvia, por exemplo, e atualmente também estão em exibição no Bolsa de Valores de ParisInaugurado por François Pinault em maio de 2021.

No final de dezembro, Kan escreveu uma carta aberta sobre sem tash, o jornal semanal da comunidade judaica suíça, no qual se diz que a “reputação do museu” em Zurique foi “manchada” pela decisão de expor a coleção do Borel. “Mostrar esta coleção em um local privado não é problema meu. Mas em um museu público, não é ético.” Portanto, Kahn solicitou que suas obras fossem retiradas do Kunsthaus e pediu para comprá-las de volta pelo preço original.

Antes da carta de Myriam Kahn, cerca de trinta historiadores, por sua vez, condenaram publicamente a incorporação do grupo Buhrl ao Kunsthaus.

Grupo Many Bührle Controverso. No ano passado, os resultados de um estudo sobre sua origem solicitado especificamente ao Cantão de Zurique em função da exposição da coleção foram apresentados em uma nova ala do Museu Público de Zurique.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Emile Borley, nascido em 1890 e falecido em 1956, tornou-se o homem mais rico da Suíça graças à venda de armas. No início, ele vendeu armas aos Aliados por cerca de 60 milhões de francos; depois, após a derrota da França, forneceu armas à Alemanha nazista por cerca de 540 milhões de francos. “A criação de sua coleção de arte de classe mundial foi possibilitada pela imensa riqueza que Borrell acumulou com as exportações de armas antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial”, disse ele. explicar Historiador da Universidade de Zurique Matteo Limgruber, autor do estudo.

As primeiras aquisições de Buhrl datam da década de 1920, mas no final da década de 1930 ele começou a compor sua coleção, numa época em que a expropriação e a perseguição racial ao regime nazista tiveram um grande impacto no mercado de arte. Parte do acervo, Borle comprou da galeria suíça Fischer, famosa por comercializar muitas obras saqueadas de judeus e cujo dono em 1939 trabalhava como leiloeiro na famosa “Arte Degenerada”, que a ditadura retirou dos museus alemães.

Ao todo, Buerley comprou 600 obras por 39 milhões de francos. Em 1960, seus herdeiros criaram uma fundação contendo 200 pinturas, ou seja, as pinturas posteriormente adquiridas pelo Museu Kunsthaus de Zurique.

Segundo muitos estudiosos, Emil Borle não era nazista, mas lidou com o regime nazista e aproveitou a perseguição aos judeus para montar seu grupo, que Eles fazem parte de Obras de Paul Cézanne, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Georges Seurat, Alfred Sisley, Henri de Toulouse-Lautrec e Vincent Van Gogh. Muitas das obras que Burley comprou posteriormente fora de serviço e depois que os tribunais determinaram sua procedência foram devolvidas aos seus legítimos proprietários.

Segundo especialistas, algumas obras questionáveis ​​ainda fazem parte do acervo.

Jornal francês O cientista, que hoje em dia Contar A história de Myriam Kahn, deixou claro como a premissa de sua candidatura, bem como a hipótese de investigar a origem das obras em museus e devolver as apreendidas dos oprimidos pelo regime, está em consonância com princípios Foi criado em 1998, no final da Conferência de Washington sobre Obras de Arte Confiscadas pelos Nazistas: Princípios Não Vinculativos, mas criado para encorajar e apoiar a investigação e promover a devolução de obras confiscadas.

No entanto, após a Conferência de Washington, apenas cinco países (Alemanha, Áustria, Reino Unido, França e Holanda) criaram comissões nacionais para determinar a origem de obras de arte suspeitas. mas em segundo Holandês Welle, de cerca de 600.000 obras de arte roubadas pelos nazistas, mais de 100.000 No entanto, eles nunca foram devolvidos. Alguns ainda estão preservados em museus e coleções particulares em toda a Europa e além, enquanto outros estão no centro de disputas legais.

Apesar das críticas que recebeu, o Kunsthaus de Zurique defendeu sua escolha; Com relação ao pedido de Miriam Kahn para recomprar seu negócio pelo preço original, que é muito inferior ao preço atual, ela ainda não respondeu.

No entanto, a decisão do Kunsthaus de Zurique parece ir na direção oposta à adotada nos últimos anos por muitos outros museus. Diante de uma controvérsia semelhante, sempre associada a questões de origem, o Kunstmuseum de Berna, por exemplo, fez uma escolha totalmente diferente. Em dezembro passado, o museu decidiu doar cerca de quarenta ou mais obras questionáveis: faziam parte de uma coleção altamente polêmica herdada em 2014, de Cornelius Gurlitt, cujo pai era um negociante de arte ligado à Alemanha nazista.

Em geral, ele escreve O cientista, a responsabilidade social dos museus e instituições culturais e, portanto, a fonte das coleções, mas também a fonte dos fundos privados que financiam os museus, está no centro de um amplo debate internacional com consequências tangíveis.

Durante anos, a artista e fotógrafa Nan Goldin, por exemplo, denunciou casos de “filantropia tóxica” em conexão com a empresa farmacêutica da família Sackler, que financia museus e produz o opiáceo Oxycontin, um opioide responsável por quase 500.000 mortes nos Estados Unidos que a própria Golden dependia disso. Seu compromisso recentemente valeu a pena: em dezembro de 2021, o Metropolitan Museum de Nova York anunciou que removeria as pinturas da família Sackler de sete espaços de exposição.

Artistas e ativistas Isabelle Frémaux e John Jordan por sua vez Eu cheguei ao fim Pela parceria da Tate Modern em Londres com a British Oil Company.