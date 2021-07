Dose de TERZA por mais de 60

A terceira dose da vacina covid a partir de domingo em Israel para pessoas com mais de 60 anos. O primeiro-ministro Naftali Bennett declarou o ponto de inflexão com um anúncio na TV: Israel, voltado especificamente para a vacina Pfizer, em um panorama da fórmula Delta, tornou-se assim o primeiro país do mundo a lançar a terceira dose do ciclo de vacinação. “Ligue para seus pais e avós e certifique-se de que eles recebam a terceira dose”, disse o primeiro-ministro. Ele acrescenta que “a realidade prova que as vacinas são saudáveis ​​e protegem contra doenças graves e morte. Nesse caso, o que acontece com a vacina contra a gripe é correto e deve ser reproduzido de tempos em tempos”.





Em Israel, a terceira dose será dada a maiores de 60 anos que receberam a segunda dose há pelo menos cinco meses: “Vai dar ao seu corpo uma proteção muito forte. Tome a terceira dose, cuide de você e de seus entes queridos uns “, disse o primeiro-ministro. O Haaretz informa que o presidente Isaac Herzog receberá a terceira dose na manhã de sexta-feira, dois dias antes do início da campanha. “Há uma corrida entre as vacinas e a pandemia”, diz o primeiro-ministro, destacando a necessidade de aumentar o número de vacinas para evitar novas restrições. O ponto de inflexão ocorre poucas horas após a opinião de especialistas que recomendaram dar a terceira dose aos idosos. No entanto, apenas o limite de 60 anos foi definido hoje.