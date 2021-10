Filipinas: Presidente Duterte anuncia sua aposentadoria – Ásia

O presidente e homem forte das Filipinas, Rodrigo Duterte, anunciou que não concorrerá à vice-presidência nas eleições de 2022 e que se retirará da política, deixando o campo aberto para sua filha, que aspira à presidência. .

“O sentimento entre os filipinos é que não sou a pessoa certa e que (minha eleição para vice-presidente) seria uma violação da Constituição e uma transgressão da lei e do espírito da Constituição. Por isso, anuncio minha retirada da política ,” ele disse.

Embora as pesquisas de opinião o tenham quase no mesmo nível de popularidade de quando foi eleito presidente em 2016 com a promessa de uma guerra desenfreada contra o contrabando e o uso de drogas, ele não pode concorrer a um segundo mandato. Daí a seleção inicial para concorrer ao cargo de vice-presidente.

Duterte fez seu anúncio hoje no escritório onde deveria registrar sua candidatura. Embora ele não tenha oficialmente nomeado “Khalifa”, os observadores estão todos ansiosos por sua filha Sarah, que atualmente lidera as pesquisas. Seu pai espera que ela o proteja da justiça nacional e internacional, que o persegue por ordenar assassinatos e outras atrocidades em sua sangrenta guerra contra as drogas.

O prefeito de Davao, cargo que Duterte ocupou antes de ser eleito chefe de estado, disse que sua filha Sarah não concorreria à presidência com seu pai como deputado. Agora, portanto, o caminho pode ser aberto para isso.