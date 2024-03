Técnica típica de espada dupla da facção Khorasan – Corriere.it

Da Campanha das Mil Peças, com uma série de pequenos ataques, até a temporada dos grandes ataques. Isto refere-se ao massacre de Moscovo, que foi precedido pelo massacre de Khorman no Irão. Ambos foram conduzidos por mujahideen do Estado Islâmico nascidos nas antigas repúblicas soviéticas, especialmente no Tajiquistão.

Estes ataques são perigosos não só para o grande número de vítimas, mas também para elas Perigo O especialista Ricardo Valle alerta ainda que isso se repete em outras frentes, Europa Ocidental incluída : “É só uma questão de tempo.” Não podemos sequer excluir o impacto disto sobre grupos concorrentes, a começar pela Al-Qaeda. Com uma simulação servindo de impulso para gestos “impressionantes” semelhantes aos do concerto em Moscou.

Com um ponto de contato crucial representado por TürkiyeHospitaleira para muitos muçulmanos vindos do Cáucaso, da China e da Ásia Central, é de facto uma plataforma para muitos movimentos.

É difícil determinar quão extenso é o controlo por parte dos líderes jihadistas, que em algumas situações têm muito cuidado na preservação dos dados. O ISIS obscureceu os rostos dos assassinos no vídeo e usou a identificação geográfica de “soldados do califado russo” para assumir a responsabilidade.

Não faltam líderes. Sanaullah Ghafari, ex-engenheiro, família indianaEle é um ex-membro do clã Talibã Haqqani e é o líder de Khorasan. A sua especialidade são ataques urbanos combinados com tácticas de guerrilha, a dupla “espada” que os heróis somalis da Al-Qaeda usam com igual força em ataques em Mogadíscio e no vizinho Quénia.

Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de US$ 10 milhões para quem fornecer informações sobre Al-GhafariDemonstrando as suas capacidades, com subsidiárias dentro das fronteiras da União Europeia ou nas Maldivas. Ele parece ter morrido em 2023 e parece ainda estar no comando, o arquitecto do plano que levou os seus homens longe demais e transformou a organização numa máquina de guerra.

No campo competitivo, o papel de Saif al-Adl, o egípcio, parece mais modesto, com experiência em unidades de elite, com propensão para ações em larga escala, dirige a Al-Qaeda. Dizem que poderia ser no Irão e foi ajudado por colaboradores residentes em áreas “quentes”. Diz-se que Abdul Rahman Al-Ghamdi é o tenente de operações no Afeganistão, enquanto um dos filhos de Saif foi enviado ao Iêmen, onde existe um pilar “histórico” do movimento fundado por Osama. Os mais teimosos, no passado, na busca de alvos internacionais, desde navios de grande porte até aviões de passageiros.