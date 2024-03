Ataque em Moscou, outro vídeo pelo qual o ISIS assume a responsabilidade. Fotos de tortura de suspeitos nas redes sociais. Dois estão em tribunal por acusações de terrorismo

137 pessoas morreram no ataque Prefeitura de Croco Moscou. Dois dias depois, o número de vítimas do massacre na capital russa continua a aumentar e o número de feridos chega a 180. Entretanto, a tensão continua muito elevada a nível internacional. Agência russa Réia Ele explicou que de acordo com o Ministério da Defesa, “Em Caça russo MiG-31 Dois bloqueados Bombardeiros B-1B A Força Aérea dos EUA está violando o espaço aéreo.” A notícia chega no mesmo dia em que a Polónia acusa Moscovo de violar o seu espaço aéreo. enquanto problemas Ele voltou para assumir a responsabilidade pelo ataque, enquanto imagens surgiam Suposta tortura Agências policiais russas sobre os agressores. Mas vamos em ordem.

Ataque da Grã-Bretanha – Apesar da dupla afirmaçãoproblemasE a Rússia e Presidente russo Vladimir Putin Eles insistem em acusarUcrânia. O receio é que este possa ser o início de uma nova escalada: os países ocidentais condenaram o ataque ao território russo, mas apelam agora à prudência. As palavras do Secretário de Relações Exteriores britânico foram mais duras Jeremy Hunt Que, em entrevista à Sky News, acusou Moscou de criar “Cortina de fumaça de propaganda” Intensificação das operações na Ucrânia. Ele acrescentou que o Reino Unido está agora “Na guardaEle também ataca Putin Dmytro Kuleba“Ele é um mentiroso patológico, mesmo agora que tenta desesperadamente ligar a Ucrânia ou outros países ocidentais aos tiroteios em massa perto de Moscovo, apesar de não haver provas que apoiem tais alegações.” O Ministério das Relações Exteriores da Rússia escreve em X, Dmytro Kuleba. Ele acrescentou: “Não se deixem enganar por Putin e seus seguidores. Seu único objetivo é motivar mais russos a morrerem em sua guerra criminosa e sem sentido contra a Ucrânia, bem como incutir mais ódio a outros países, não apenas aos ucranianos, mas também para os ucranianos.” Todo o Ocidente.

Novo vídeo do ISIS.. E ao mesmo tempo que País islâmico Foram publicados novos vídeos do ataque: nas fotos publicadas pela agência de notícias Profundidades, os homens armados foram vistos perseguindo espectadores até o saguão da sala de concertos, atirando neles à queima-roupa e cortando a garganta de alguém que já estava caído no chão, matando dezenas de pessoas. A certa altura, um dos pistoleiros disse para outro: “Mate-os e não tenha piedadeMais ou menos na metade do filme, um dos agressores diz: “Alá é o MaiorA frase é falada – mas não gritada, como em outros ataques do ISIS – e é a única frase em árabe, enquanto o resto das frases são escritas em não-árabe. Quatro deles, que foram presos nas últimas horas, um passaporte. de Tadjiquistão. Ainda hoje, Putin recebeu um telefonema do presidente tadjique Emomali Rahmon Intensificar as medidas “contra o terrorismo”.

Vídeos de tortura de suspeitos em sites de redes sociais – Enquanto isso, vídeos e fotos dos supostos agressores continuam a se espalhar nas redes sociais. O que parece ser uma foto capturada foi postado no Telegram Interrogatório Um dos suspeitos. A foto mostra um homem deitado no chão com outro homem Calças para baixo O que parece estar relacionado aos deuses Fios elétricos Para o dispositivo de comunicação Militar TA-57“Usado pelas forças de segurança para tortura com choques eléctricos”, escreveu o meio de comunicação independente russo Meduza, com um dos cabos “parecendo estar ligado aos órgãos genitais”. A foto também foi publicada pelo canal Gray Zone no Telegram – próximo aos mercenários de Wagner – e pelo canal bielorrusso Nexta. Ontem, um videoclipe do interrogatório de outro suspeito apareceu nas redes sociais russas, no qual um soldado cortou seu membro. Da orelha direita E o força a comê-lo. Enquanto isso, o comitê de investigação apresentou acusações contra dois supostos agressores terrorismo. A assessoria de imprensa do Tribunal Basmani informou a agência sobre isso imposto, que inclui os nomes dos acusados. “Rachapalizoda Saeedkarami Murudali Mirzojev Dalirjon Barotović é acusado nos termos do Artigo 205, Parte 3, Parágrafo B (ataque terrorista realizado por um grupo de pessoas que resultou na morte de um indivíduo).” Ambos correm o risco de prisão perpétua.

Espaço aéreo da Polónia – Enquanto isso, durante a noite e pouco mais de 24 horas após o ataque Ele voaA Rússia atacou a Ucrânia b 14 bombardeiros estratégicos Tu-95MS: Eles saíram da base Oléniana Península de Kola, e foi lançado em direção à região grupo. O ataque também provocou Polônia Porque de acordo com reclamações VarsóviaUm dos mísseis do Kremlin Espaço aéreo polonês violado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco anunciou no site X que “pedirá uma explicação à Rússia”. Acima de tudo pedimos Federação Russa Para parar os ataques aéreos terroristas contra a população e o território da Ucrânia.” Segundo o que anunciaram as forças armadas, o objeto “entrou no espaço polaco perto da cidade de Usuáriodo Ficou lá por 39 segundos. Eles acrescentaram: “Durante todo o voo, os sistemas de radar militares o rastrearam”. Kiev respondeu atacando os navios de desembarque russos “Yamal” e “Azov” durante um ataque à Frota do Mar Negro na Península da Crimeia. Traga de volta UNIANO. “As forças de defesa ucranianas conseguiram atacar os dois grandes navios de desembarque Yamal e Azov, o centro de comunicações, bem como várias instalações de infraestrutura da Frota Russa do Mar Negro em Sebastopol temporariamente ocupada”, disse o memorando emitido pelo Centro Ucraniano de Comunicações Estratégicas.

Evacuação de um shopping center em São Petersburgo – O nível de alerta permanece alto mesmo em… Rússia. Nas últimas horas no shopping center em São Pietroburgo Ele foi evacuado depois que um homem ligou para a polícia dizendo que havia colocado um… Bomba no prédio. O jornal local Fontanka informou que os policiais prenderam o homem e que a polícia também revistou o shopping center London Mall.

Medos de uma nova escalada Enquanto o Estados Unidos da América Repetem que a responsabilidade pela execução da operação na capital russa cabe exclusivamente ao ISIS, enquanto na frente russa negam ter recebido qualquer aviso sobre um possível ataque terrorista em Moscovo. O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, disse, segundo o que noticiou a CNN: “Não recebemos qualquer notificação ou mensagem com antecedência”, acrescentando que “não teve qualquer contacto com a Casa Branca ou com o Departamento de Estado sobre esta questão”. .” A preocupação global agora é que escalação Acabou de começar. Entrevista por República Mykhailo Podolyak, conselheiro de Zelensky, negou qualquer responsabilidade pelo ataque em Moscou: “Eu digo e repito, a Ucrânia não tem nada a ver com o ataque. Putin está seguindo uma estratégia precisa. Em primeiro lugar, ele quer desviar a atenção do recentes ações em grande escala contra o nosso país. Em 22 de março, foram lançados mísseis na usina hidrelétrica de Dneprohiz, em Zaporizhia. Outro ato criminoso diante dos olhos do mundo. Portanto, é claro que Insistir no chamado “caminho ucraniano” ajuda-o a explicar aos seus compatriotas por que falará abertamente sobre a guerra a partir de agora. “Não é mais uma operação militar privada”.

Luto nacional na Rússia após o ataque – Hoje em toda a Rússia É um dia nacional de lutoO presidente anunciou Presidente russo Vladimir Putin Para homenagear os mártires e feridos do ataque terrorista. O número atualizado do massacre é: 180 mortos E 152 feridos. As bandeiras foram hasteadas a meio mastro, muitos eventos foram cancelados enquanto as emissoras de televisão atualizavam suas programações. Em Moscou e em outras cidades, outdoors eletrônicos mostravam a imagem de uma única vela acesa e a palavra “scorpim”, que significa “vamos chorar”. Um memorial improvisado também foi realizado ontem fora da sala de concertos invadida, onde os moscovitas acenderam velas e depositaram flores. Bandeiras a meio mastro Também está em exibição nas embaixadas do Reino Unido e dos EUA em Moscou.