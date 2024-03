Um ataque a Moscou e Zelensky contra “o miserável Putin”

Depois do ataque de ontem em Moscovo e das acusações da Rússia contra a Ucrânia… O presidente Volodymyr Zelensky rejeita tentativas de vincular o ataque que matou dezenas e dezenas de cidadãos russos a Kiev.. Num discurso transmitido nas redes sociais, o líder ucraniano apontou o dedo a “Putin e aos seus seguidores”, que estavam “apenas a tentar culpar outra pessoa”.

“O que aconteceu ontem em Moscou é claro”, explica Zelensky, e continua: “Eles sempre recorrem aos mesmos métodos. Já foi feito antes. Houve bombardeios em casas, tiros e explosões. E Eles sempre culpam os outros. Eles vieram para a Ucrânia, queimaram as nossas cidades e tentaram culpar a Ucrânia. “Eles torturam e estupram pessoas, diz o líder ucraniano, e depois as acusam”.

“Eles trouxeram centenas de milhares de seus terroristas para cáEm território ucraniano, eles estão lutando contra nós Eles não se importam com o que acontece em seu país“, acusou Zelensky, que acrescenta: “Na sexta-feira tudo isto aconteceu, e Absolutamente miserável Putin, em vez de cuidar dos seus cidadãos russosPara abordá-los, Ele ficou sentado em silêncio por um dia pensando em como conectar tudo isso à Ucrânia. “Tudo é completamente previsível”, diz ele.

“Essas centenas de milhares de russos que agora estão sendo mortos em território ucraniano – acrescenta o líder de Kiev – serão certamente suficientes para deter qualquer terrorista. Se os russos estiverem preparados para morrer silenciosamente nos salões cor de açafrão e não fazerem perguntas Aos seus serviços de segurança e inteligência Alega-se que Putin tentará mais uma vez tirar vantagem de tal situação Pessoal”.

Zelensky diz que os terroristas “devem sempre perder. Agradeço a todos aqueles que realmente defendem a vida. Sou grato a todos os nossos povos que lutam contra o terrorismo. E em todo o mundo”. Devemos defender-nos daqueles que consideram as pessoas simplesmente como consumidores“, disse Zelensky.

ISIS reivindica suspeitas de Moscou sobre a Ucrânia e a reação de Kiev

O Estado Islâmico assumiu ontem a responsabilidade pelo ataque numa publicação na aplicação Telegram, na qual a organização afirmou que os seus militantes conseguiram escapar depois disso. Uma autoridade dos EUA disse que Washington tinha informações de inteligência que confirmavam as afirmações do ISIS. Eles explicaram que “o ataque de ontem” nos arredores de Moscou “se enquadra no contexto normal da guerra em curso entre o ISIS e os países que lutam contra o Islã”.

O Comitê de Investigação Russo afirmou mais tarde que “os serviços de inteligência prenderam quatro suspeitos na região de Bryansk, não muito longe da fronteira com a Ucrânia”. Segundo Moscovo, os quatro “pretendiam passar para a Ucrânia”, através da fronteira com a Rússia, e tinham “contactos do lado ucraniano”, disse o FSB, segundo notícias da agência russa RIA Novosti que a BBC relançou ontem, que confirma como Esta informação não pode atualmente ser verificada de forma independente.

De qualquer forma, Kiev descreve as acusações como “ridículas”. A área na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia está “cheia de serviços de segurança e unidades militares”. Andrey Yusov, porta-voz da Direção de Inteligência Militar Ucraniana, disse à BBC: “Mesmo os acontecimentos recentes na região (russa) de Belgorod e em Kursk, onde há atividade militar, significam que esta é uma linha de frente”. Ele acrescentou: “Insinuar que os suspeitos estão se dirigindo para a Ucrânia é dizer que eles são estúpidos ou querem cometer suicídio”. O conselheiro do presidente ucraniano, Mykhailo Podlyak, anunciou mais tarde que “a Ucrânia não tem nada a ver com o ataque terrorista”.