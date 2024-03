Quimioterapia preventiva, e nestes casos, é o tratamento que Kate Middleton faz

Kate Middleton Ela colocou de lado todas as teorias da conspiração, anunciando em uma mensagem de vídeo postada nos canais de mídia social do Palácio de Kensington por que ela ficaria fora dos olhos do público por vários meses: Ela foi diagnosticada com câncer e está fazendo quimioterapia preventiva.

A Princesa de Gales disse no vídeo: “Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, minha condição era considerada não cancerosa”. “A cirurgia foi um sucesso. mas, Exames realizados após a operação apontaram presença de câncer».

“Então minha equipe médica me aconselhou a fazer uma operação Curso de quimioterapia preventiva Agora estou nos estágios iniciais deste tratamento.”

Kate Middleton, que tipo de câncer?

O Palácio de Kensington não confirmou o tipo de câncer com o qual Kate Middleton foi diagnosticada ou o estágio da doença.

Com poucas informações, é É impossível entender de que tipo de tumor a princesa sofria.

Tudo o que se sabe é que células cancerígenas foram encontradas após uma grande cirurgia abdominal. Mas a cavidade abdominal o rodeia Muitos membros; Incluindo estômago, fígado, pâncreas, rins, cólon, bem como ovários e útero.

Portanto, podem ser tipos de câncer muito diferentes em termos de tratamento e prognóstico.

Por exemplo, Câncer colorretal E para estômago As taxas de sobrevivência em 5 anos são de 65-70%, enquanto Câncer de pâncreas Tem uma taxa de sobrevivência inferior a 10%. Também para Câncer cervicalAs chances de sobrevivência dependem do estágio da doença e do momento do diagnóstico, com a taxa de sobrevivência em 5 anos variando de 70% a 90% para casos de câncer uterino localizado. Entretanto, esse percentual diminui significativamente nos casos de doença metastática.

O que é quimioterapia preventiva?

Kate revelou em sua mensagem de vídeo que sua equipe médica a aconselhou a fazer quimioterapia preventiva. Mas o que é isso? Em geral, a quimioterapia é uma combinação de medicamentos administrados a pacientes com câncer. Mais especificamente, a quimioterapia preventiva, também conhecida como quimioprevenção, é uma delas Uma estratégia terapêutica que nos permite prevenir e combater o aparecimento e desenvolvimento de tumores.

Este método se enquadra na categoria de “Terapia adjuvante», que geralmente é usado após tratamentos iniciais, como cirurgia (no caso de Kate, cirurgia abdominal) para reduzir o risco de o câncer voltar.

Especialistas explicam que a quimioterapia preventiva tem um propósito Matando quaisquer células tumorais microscópicas restantes O que pode ter sido perdido durante a operação Evite que estes se espalhem para outras partes do corpo.

O tratamento geralmente envolve os mesmos medicamentos quimioterápicos que os pacientes recebem para tratar o câncer ativo ou avançado.

A decisão dos médicos de iniciar um curso de quimioterapia preventiva depende de uma série de fatores. No entanto, os principais critérios são Estágio de câncerque leva em consideração se as células cancerígenas se espalharam para os gânglios linfáticos ou outras partes do corpo, e as preocupações médicas baseadas nisso Tipo de tumor ou história clínica do paciente O que indica o risco de recorrência da doença no futuro.

É um tratamento eficaz?

Há boas notícias: foi comprovado cientificamente Combinar cirurgia com quimioterapia profilática melhora as taxas de sobrevivência. Dependendo do tipo de câncer, estudos demonstraram que o manejo Três a seis meses de quimioterapia Após a cirurgia pode Reduz significativamente o risco de recorrência do câncer.

Algumas fontes do Palácio de Kensington, em Londres, revelaram que Kate Middleton começou o tratamento há cerca de um mês.

“A princesa está se recuperando agora, Depois que comecei um curso de quimioterapia preventiva no final de fevereiro.”A fonte disse, acrescentando: “A princesa retornará aos seus deveres reais quando sua equipe médica permitir. “Ela está de bom humor e focada em uma recuperação completa.”.