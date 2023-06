Para além das raspadinhas, encontra este leque antigo da tua avó: vale 5.000€

Você sabia que o ventilador de uma velha avó pode valer até 5.000 euros? Aqui está o porquê.

Se pensarmos em objetos datados de grande valor econômico, o primeiro pensamento vai, sem dúvida, para moedas ou selos. De fato, há muitas coisas que, uma vez maduros os anos, adquirem grande valor econômico. O ventilador antigo é prova disso, o seu valor económico pode chegar aos 5.000 euros. Vejamos porquê.

O valor do tempo em coisas velhas

Muitos de nós temos pequenos tesouros em casa e, na maioria dos casos, desconhecemo-los completamente. A começar pelas moedas, algumas das quais têm Valor muito superior ao informado, seja por raridade ou erro de moeda. Provavelmente algum de nós já manuseou uma moeda de 1 euro que poderia valer cem pelo menos uma vez na vida.

Se considerarmos quantas memórias e coisas velhas estão empilhadas em porões, sótãos e garagens, As chances de possuir um tesouro sem conhecê-lo aumentam.

De facto, são muitos os elementos que, ao longo do tempo, Eles ganham valor em vez de perdê-lo. Então estamos falando de jogos de tabuleiro, histórias em quadrinhos e até do velho leque da vovó. Um ser com tantos anos de experiência que jamais se acreditaria que pudesse ter outro valor além do valor sentimental. A mesma coisa que confortou nossas avós por muitos anos pode ser uma pequena fortuna. Portanto, antes de limpar porões e sótãos, Seria bom verificar se o antigo ventilador da vovó vale mais do que você pensa.



Os ventiladores são usados ​​desde os tempos antigos para se refrescar durante os dias quentes e úmidos. Acredita-se que Os primeiros leques eram feitos de folhas de árvores ou penas de pássarosmas não há data exata de sua invenção.

No entanto, há muitas evidências para isso Ventiladores são usados ​​desde o antigo EgitoOnde era feito de folhas de palmeira ou penas. Porém, na China, os leques eram feitos de seda e jade e eram usados ​​para refrescar e como símbolo de status social.

O leque da velha avó tem um valor de 5.000 euros

Na Europa, os leques tornaram-se populares a partir do século XV. Tem sido usado como uma ferramenta de refresco e, acima de tudo, como um acessório de moda. Nos séculos seguintes, os fãs também Feito em uma grande variedade de materiaisIncluindo marfim, madrepérola, madeira e papel.

Os leques europeus do século 15 geralmente consistiam em uma estrutura de madeira ou osso esculpida, e papel ou papéis de seda aderidos à estrutura. esses Eles eram geralmente decorados com pinturas ou incrustaçõese muitas vezes tinham alças em forma de animais ou figuras humanas.

Bastante grande pois costuma ser utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo para se refrescar em dias quentes, Alguns ventiladores podem ser grandes o suficiente para cobrir todo o rosto da pessoa que os usa. Além disso, os leques difundidos na Europa no século XV eram frequentemente considerados objetos de luxo e prestígio e eram usados ​​como sinais de status social. Muitas vezes eram dados como presentes preciosos e decorados com ornamentos de grande valor artístico.

Uma característica interessante é que, como era usual para coisas comuns, Os próprios fãs eram frequentemente transmitidos de geração em geração.

Justamente por isso, é fundamental que você entenda, caso tenha um fã, em que ano ele está namorando. Aliás, há leques do século XVIII à venda no eBay por 500 euros. Para quem viveu na era vitoriana em madrepérola, o custo pode facilmente atingir os 5.000€.

Claro que existem muitas características a ter em conta, desde o estado de desgaste aos materiais utilizados, mas pode ter herdado uma peça verdadeiramente única sem o saber.