UE em direção à austeridade do gás, plano de corte de 15% a partir de agosto a caminho: “Mas a Itália não está pronta para o racionamento”

Primeiro anúncio: da Quarta-feira, 27 de julho Gazprom Continuará a cortar o fluxo de gás para a Alemanha 20% devido a Outra turbina precisa de reparo. Por causa das novas turbinas que precisam de manutenção. Então ilustrações Pela Siemens, ainda aumentou a pressão do gasoduto que atravessa a Ucrânia. Que de acordo com Kyiv pode levar a Tubulações rompidas. Há o suficiente para fazer a UE compreender que pacote de emergência para Reduza o consumo de gás Está se tornando cada vez mais urgente. Mas se a Europa acelerar para austeridadede acordo com os especialistas Corte de 15% pode atingir a Itália despreparada. Porque não estamos prontos para racionar gás. Enquanto os cortes impostos pelo plano europeu não podem ser relacionados a usinas que usam metano como combustível: Porque a Itália não pode ficar no escuro..

Pacote de emergência para reduzir o consumo de gás

Do começo. hoje Pacote de emergência para reduzir o consumo de gás Chegará à mesa dos ministros europeus da energia. É necessário um acordo unânime: “Não existe plano B, estamos nos preparando para o pior cenário e precisamos de solidariedade”Fontes europeias confirmaram, de acordo com relatórios da agência de notícias ANSA. Bruxelas não perdeu a coincidência entre o anúncio da Gazprom e o dia em que o Conselho de Assuntos Energéticos pediu a aprovação do plano que reduziria a dependência de Moscou. Para a Alemanha não há “razão técnica” que justifique o movimento da Rússia. O efeito sobre os preços foi visto imediatamente. o futuros (ou seja, títulos que permitem proteger altos e baixos) do gás na Bolsa de Valores de Amsterdã saltou 5,1% para € 168 por megawatt-hora, após atingir um máximo de € 170,6 (+6,7%).

Mas a mudança da Gazprom pode ajudar Ursula von der Leyen Para encontrar um acordo sobre o plano de inverno. Na versão mais recente do texto A redução de 15% no consumo continua oficialmente igual para todos e obrigatória em caso de alerta. Mas para acompanhá-lo chegou sistema de isenção. O que para Roma poderia levar a uma redução de oito pontos percentuais em relação ao ponto de partida. Além disso, no projeto alterado, a autoridade para chamar a indicação já não é da competência da comissão. Executivo Europeu, ou alternativamente Pelo menos cinco Estados-Membroseles podem sugerir uma fase de emergência, mas isso No entanto, deve ser aprovado por maioria qualificada pelo Conselho da União Europeia. No entanto, avançar com a mediação será difícil para a Comissão. ” Amanhã é tudo emdisse um alto funcionário europeu.

racionamento

Os líderes da UE querem uma resposta política forte do Conselho de Energia hoje. Por esta razão, apesar de uma maioria qualificada ser suficiente para que o pacote fique bem, pretendem uma aprovação unânime. Para tranquilizar a Itália, haverá também uma referência no texto ao trabalho da Comissão sobre o preço máximo do gás. impressão Ele acrescenta que no novo acordo há outro aspecto muito importante para a Itália: Planos de contingência não serão apresentados em Bruxelas até o final de setembro, mas até 31 de outubro. Assim, o próximo governo irá prepará-los. O Conselho decidiu também que este sistema terá a duração de um ano, e não de dois anos. O período vai de 1º de agosto de 2022 a 31 de março de 2023. Mas o gás utilizado nas indústrias siderúrgica, química e petroquímica, fábricas de vidro e produtos minerais não metálicos também será deduzido do consumo. da conta do gás consumido Em seguida, o armazenamento foi excluído. Há também exceções para os países do Oriente, Península Ibérica (e, portanto, Espanha e Portugal), Malta e Irlanda. Estes são os países separados da rede europeia.

O que está acontecendo com a Itália

Mas o pessimismo prevalece entre os analistas. Economista e ex-Eni Alberto Clo Ele explica ao jornal que “será difícil decidir sobre a legalização, tanto técnica quanto politicamente, especialmente à luz das eleições: quem vai atacar, quem vai proteger?” Para Clò será necessário Revitalização de usinas a carvão: “Você pode fazer isso rapidamente em caso de emergência.” Além disso, “as peculiaridades de cada país da UE devem ser levadas em consideração, incluindo o armazenamento. A Itália tem um desempenho melhor do que outros, com reservas de metano 4 pontos percentuais acima do nível médio de enchimento na Europa. Sanam fez um excelente trabalho pagando pela Else, seria correto levar isso em consideração.” Andrea Juricin do Instituto Bruno Leoni Ele diz que os cortes “não podem afetar as empresas que usam metano para produzir eletricidade” porque a Itália corre o risco de deixá-las no escuro”. David Taparelli da Nomisma Energy Em vez disso, ele enfatizou, “reduzindo o consumo de gás italiano em 15%. Corresponde ao declínio que a Itália sofreu nos anos de Covid. Será uma verdade dolorosa“.

Continue lendo em Aberto

Leia também: