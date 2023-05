A guerra russo-ucraniana, notícias de hoje 23 de maio | lutando em Belgorod

06h51 – Ataques da milícia anti-Putin na região de Belgorod

Os combates começaram ao longo da fronteira da Rússia com a Ucrânia depois que supostas forças guerrilheiras russas disseram ter invadido uma vila fronteiriça dentro da Rússia pela primeira vez durante a guerra. O Corpo da Liberdade da Rússia, que se descreve como uma milícia anti-Kremlin que busca libertar a Rússia de Vladimir Putin, disse que cruzou a fronteira e invadiu o assentamento de Kozynka, enquanto enviava unidades para a cidade de Grayvoron, na região russa de Belgorod. A agência de notícias oficial RIA Novosti citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo que o presidente Vladimir Putin foi informado e que o trabalho está em andamento para expulsar os “sabotadores”. “Somos os mesmos russos que vocês”, disse um comunicado publicado pelo Corpo da Liberdade da Rússia nas redes sociais. “Nos diferenciamos apenas pelo fato de não querermos mais justificar as ações dos criminosos no poder e pegar em armas para defender a nossa liberdade e a sua. Mas agora é a hora de todos assumirem a responsabilidade por seu próprio futuro. É hora de acabar com a ditadura do Kremlin.”

04h14 – NATO muda estratégia e concentração de forças na Estónia

As forças americanas organizam uma assalto aéreo. Os fuzileiros navais britânicos executaram um anoitecer na praia. Pára-quedistas franceses, sim Eles jogam do céu Depois de voar pela Europa. Na Estônia, na fronteira oriental da OTAN, exercícios aliados Sob a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A mensagem é clara. “Ele diz que em pouco tempo podemos desdobrar muito rapidamente”, explica o tenente-coronel Edouard Bruce, comandante das forças francesas na Estônia que participam do exercício. tempestade de primavera. Quinze meses após o início da guerra russa contra a Ucrânia e um mês após a cúpula dos líderes da OTAN em Vilnius, A aliança está ficando mais forte suas defesas orientais. Agora que Moscou voltou as mãos no tempo, décadas atrás, para a “Guerra Fria”, a OTAN está realizando seu maior realinhamento. defesas E planejando isso para uma geração agora. READ Ucrânia: A cúpula Kiev-Moscou falhou e não havia prazo. Os primeiros ataques no oeste do país - o mundo