“O suspeito estava lá quando a menina desapareceu” – Corriere.it

Do nosso correspondente

LONDRES – Foi possível chegar a um avanço A trágica história de Madeleine McCann, a menina inglesa de 3 anos que desapareceu em 2007 em Portugal durante as férias com os pais: a polícia portuguesa vai começar Atividade de pesquisa em um tanque A 50 quilómetros da Praia de Luz, local onde a menina desapareceu enquanto dormia no quarto da casa onde a família estava alojada.