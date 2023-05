Ucrânia – Rússia, notícias de hoje

G7, pule a reunião entre Lula e Zelensky

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que a reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky à margem da cúpula do G7 no Japão falhou por causa do atraso de Zelensky. Lula disse que o encontro bilateral estava marcado para as 15h15, mas que “Zelensky não apareceu… Ficou claro que ele tinha hora marcada e não poderia vir”.

Zelensky já havia minimizado o fato de nunca ter conhecido Lula.