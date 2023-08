Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, as deduções dos observadores russos não correspondem à verdade dos fatos. O contra-ataque ucraniano no oeste continua e movimentos estratégicos recentes estão enfraquecendo a retaguarda russa.

As forças ucranianas continuaram Operações de contra-ataque Na região oeste de Zaporozhye e avance a leste de Robotyne. Isso foi afirmado pelo Institute for the Study of War em sua última atualização.

O think tank aponta especificamente para imagens geolocalizadas indicando que as forças ucranianas avançaram a nordeste de Robotyne e provavelmente ganharam uma vantagem maior nas áreas circundantes, dadas semanas de atividade ucraniana significativa nas áreas arborizadas a nordeste do assentamento.

Os militares russos disseram que pequenos grupos de infantaria ucraniana apoiados por veículos blindados continuaram os ataques ao norte e nordeste de Ropotyn e na direção de Verbov, acrescentando que Veículos ucranianos podem se mover mais livremente na área depois de limpar os campos.

Robotyne está localizada a 10 km ao sul de Orekhiv e a cerca de 80 km de Melitopol, cidade usada pelas forças russas como principal centro logístico para os territórios ocupados no sul da Ucrânia.

classificações russas

Fontes russas disseram que as forças ucranianas comprometeram seus principais meios para operações de contra-ofensiva na região ocidental de Zaporizhia, com base em Notas dispersas de unidades ucranianas equipadas para o oeste.

De acordo com o ISW, no entanto, as fontes russas Parece que eles calcularam mal as reservas ucranianas Como uma grande unidade unitária, a Ucrânia como um todo a empregará para lutar.

Há alguns dias, o think tank americano afirmou que as operações de contra-ataque ucraniano parecem estar forçando o exército russo a posicionar forças russas horizontalmente na região oeste de Zaporizhia, o que indica que Os esforços ucranianos nessa área podem enfraquecer significativamente as defesas russas.