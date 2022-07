Quem torce por Putin na Itália – Corriere.it

A partir de Ângelo Banibianko

Apenas 5 estrelas provavelmente assumirão uma clara posição pró-Putin, simPrincipalmente se Alessandro de Batista tiver um papel importante. Outros assumirão posições menos óbvias, mas igualmente preocupantes

Na campanha eleitoral italiana houve Convidado de pedra, Vladimir Putin. Certamente grato àqueles que removeram o que ele considerava seu inimigo inflexível (Draghi), que, além disso, em virtude de sua estatura pessoal, teve grande influência no campo ocidental. Putin deve esperar um ou outro dos dois resultados das eleições italianas. Ou a Itália é instável pelo voto ou pela vitória de uma aliança em que os partidos amigos ou, em todo caso, não hostis, têm peso e responsabilidade. Ambos os resultados serão adequados para a Rússia.

Sob circunstâncias completamente alteradas, estamos prestes a assistir (na verdade, a participar) em uma nova versão da eleição de 18 de abril de 1948. Ainda hoje, como então, a Itália é convidada a escolher o campo. Mas com a diferença fundamental naquela época, o campo ocidental tinha uma liderança muito forte capaz de disciplinar seu sistema de alianças em comparação com a União Soviética da época. Hoje o campo está cheio de buracos, dilapidado, dividido. Pelas razões indicadas por Federico Rambini (

correio

a partir de 24 de julho).

EU ‘neste ponto Biden é muito fraco Ela está a caminho de se tornar, provavelmente tendo perdido a maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato, para se tornar um pato manco. Muitos especulam que Putin está esperando por esse momento para lidar com os ocidentais, de uma posição de força, o futuro da Ucrânia. Macron não tem maioria em um parlamento cheio de amigos de Putin, da direita e da esquerda. Não é por acaso que Bottenian Marine Le Pen elogiou seus assistentes italianos por derrubar Draghi. A Alemanha é liderada por um fraco chanceler que não sabe a qual santo recorrer E mais geralmente, por uma classe dominante que ainda não decidiu o que seu país deve fazer quando crescer. Uma Alemanha fraca significa, na perspectiva correta, que a UE tende a ser caótica. Aliás, é inútil continuar a protestar, neste momento, contra uma união politicamente forte, um exército europeu e todos os argumentos habituais para a correta referência pró-europeia. Não haveria nada disso se a Europa não tivesse enfrentado e resolvido seus problemas de liderança primeiro. Por enquanto, e no futuro próximo, isso não nos parece possível. De fato, é preciso dizer que, dadas as difíceis condições em que opera, a Federação está fazendo o possível para proteger suas subsidiárias da turbulência atual. Às dificuldades acima mencionadas do Ocidente podemos acrescentar também a existência de Quinta coluna para Putin na União Europeia (Orbn)

e Turquia Que permanece na OTAN apenas porque é uma carta, entre as muitas cartas que usa, e que se ajusta aos propósitos de sua política de poder independente. Mesmo se e quando esta política entrar em conflito com os interesses ocidentais.

Todos aqueles que pensam que o mundo ocidental é o pior mundo possível, exceto todos os outros, regozijaram-se quando a OTAN se revitalizou repentinamente após a invasão russa da Ucrânia, os governos ocidentais se reagruparam e a Suécia e a Finlândia se uniram. Cair sob o guarda-chuva militar ocidental. Foi dito: Putin perdeu, estava apostando em um Ocidente dividido e fraco e, em vez disso, de repente o revitalizou., deu-lhe uma nova atribuição conjunta. E foi dito que Putin, junto com os chineses, dava como certo que as democracias ocidentais fracas e decadentes também mostrariam toda a sua impotência nesta ocasião. Evidência do fato de que o mundo do futuro, como Putin e os líderes chineses acreditam, pertence ao poder autoritário, pertence a eles. Bem, acho que aconteceu o contrário.

Podemos ter esgotado a pele de urso cedo demais. As vulnerabilidades das democracias nas quais as grandes potências autoritárias apostam não são de sua invenção, mas de fato existem. As sociedades ocidentais abertas e livres são muito fracas. Também é verdade que os princípios de liberdade em que se baseiam são sua força: tornam seu modo de vida mais atraente do que o permitido por autoridades autoritárias e geram grande força moral e econômica, que incentiva e combina as muitas iniciativas do indivíduo. Mas mesmo as forças autocráticas têm fraquezas e forças óbvias, a principal delas é que não são responsáveis ​​perante ninguém por crimes e malfeitos. Assim, o jogo é muito aberto e no momento não é possível saber quem será o vencedor e quem é o perdedor.

Voltemos às tarefas domésticas, à campanha. Já sabemos quase tudo. Liberais e estatistas não se enfrentarão (O liberalismo, se isso significa uma política ao estilo Thatcher, nunca aconteceu na Itália.) Mas diferentes formas de gerir a presença massiva do Estado na economia e na vida pública italianas. Haverá também uma voz fraca a favor da concorrência (crucial para a chamada agenda Draghi) vis-à-vis um país ainda muito forte para empacotadores e empresas: taxistas e salva-vidas não são os únicos que se beneficiam a possibilidade de repassar seus custos para a renda dos consumidores. A Europa pode estar presente na campanha eleitoral. Ou seja, todos dirão que querem usar o dinheiro do NRP. Mas nem todos vão falar sobre as reformas (justiça, administração pública, até mesmo concorrência) necessárias para se beneficiar delas.

Haverá uma maneira infalível de ver quem está do lado de quem, em um cabo de guerra planetário entre democracias e regimes autoritários. Durante a campanha eleitoral, muitos dos oponentes de Draghi que não concordaram com suas escolhas tentarão falar o menos possível sobre política internacional. Eles se limitarão a dizer algumas coisas triviais em favor da paz, ignorando o fato de que a guerra não era desejada pelos ocidentais, mas por Putin. Em vez disso, eles se concentrarão em questões internas onde a integração é mais fácil. Eles farão o possível para não fazer o eleitorado entender que há, acima de tudo, uma escolha de campo.

Entre os inimigos da aliança ocidental, talvez apenas os Cinco Estrelas tenham uma postura clara, franca e pró-Putin. Principalmente se Alessandro de Batista teve um papel importante no confronto eleitoral. Outros, quando perguntado, você concorda com a política externa de Draghi? Eles respondem, no entanto. onde o significa, mas também não. Com agradecimentos de Vladimir Putin.