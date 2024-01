Nas eleições de 2024 para três bilhões de pessoas. Ninguém sabe se e quando as guerras terminarão

No calendário 2024, Todo dia é guerra vermelhaPorque ninguém é capaz de escrever agora as datas para a paz no Médio Oriente e na Ucrânia, e ninguém sequer sabe se ela chegará: a esperança é inútil se não houver medidas positivas que conduzam a um cessar-fogo e a negociações; No momento, não há ninguém à vista.

A incapacidade – ou divisão – dos principais órgãos de governação global, que se confirmará em 2023, será crucial. É difícil de vencer Em 2024: a reforma da ONU é impensável a curto prazo; O G7 e o G20 sofrem de falhas inerentes de representação e eficiência que não podem ser remediadas. Será que ainda faltam os planos mal mencionados para uma nova ordem internacional alternativa? – Homogeneidade e função. Mas a Itália, como presidência rotativa do G7, terá um estatuto especial responsável.

No entanto, as datas eleitorais mais importantes já estão marcadas: 17 de março, eleições presidenciais na Rússia, sem pena de que ganhe. Vladimir Coloque dentro; Entre Abril e Maio, a política na Índia, a maior democracia do mundo; De 5 a 9 de junho, eleições Europeus Pela renovação do Parlamento Europeu, que servirá de prelúdio à renovação dos dirigentes das instituições europeias no outono; Em 5 de novembro acontecem as eleições presidenciais e políticas nos Estados Unidos.

Mas a lista de votos é muito mais longa: para citar alguns, Grã BretanhaContudo, a critério do governo, a votação poderá ser adiada até janeiro de 2025; Na União Europeia, Portugal, Bélgica e, no outono, Áustria; México, onde duas mulheres competirão no dia 2 de junho pela sucessão Andrés Manuel López Obrador; Depois, Taiwan novamente em 13 de janeiro, o Irã em março e a Bielorrússia.

No geral, quase Três bilhões de pessoas em quase 50 países. Em Itália votaremos, tal como nas eleições europeias, nas eleições regionais e administrativas – cerca de 3.700 municípios serão afetados.

Rússia Uma eleição formalidadeA reeleição de Putin, que concorre a um quinto mandato – que pode não ser o último: tem 71 anos e não existem limites constitucionais ao seu poder – parece um dado adquirido. O líder russo, que após a invasão da Ucrânia parecia ter-se transformado num pária, gradualmente encontrou espaço de manobra, com… ChinaComigo BRICS Que – em 2024 – terá de confirmar e definir as suas expansões, mais recentemente com missões na Península Arábica.

O conflito eclodiu entre Israel E agitação Transformou então a Ucrânia, aos olhos dos meios de comunicação social e da opinião pública, no papel de “outra guerra” e destacou o cansaço da ajuda ocidental em Kiev, onde se realizaram as eleições presidenciais, que estavam marcadas para Março, em paralelo com as eleições presidenciais. , foram realizadas. Russos, Foi adiado Em data a definir. O ano de 2024 poderá ver o objetivo de reocupar os territórios ocupados ser posto de lado: a alternativa é tentar melhorar as posições à luz das negociações, principalmente no contexto de um conflito de desgaste. Fixo.

Índia Votar na Índia é um teste para Narendra Métodosestá entre os líderes mais ativos na busca de uma nova ordem mundial, numa companhia improvisada e cheia de contradições – com ele estão Putin e o Presidente chinês. Xi JinpingOs presidentes brasileiros Luiz Inácio Lula da Silva e Cyril Ramaphosa da África do Sul, mas também figuras mais obscuras como o príncipe herdeiro saudita. Maomé bin Salman E o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi – que acabou de ser submetido a uma auditoria eleitoral não tão importante.

O segundo mandato conferido pelo povo indiano ao Primeiro-Ministro e ao seu Partido Bharatiya Janata (BJP) terminará no novo ano. Trata-se de determinar se Modi, que está no cargo desde 2014, liderará o país, que entretanto mudou. O mais populoso do mundoPelos próximos cinco anos, até 2029.

União Europeia As eleições europeias, já na sua décima edição, vão determinar se o projecto de integração continua a interessar aos cidadãos dos 27 Estados-membros da União – a medida será participar na votação – e sobretudo se há vontade de avançar avançar juntos. Yesod Na tentação de voltar ao egoísmo nacional.

As crises do Nono Conselho Legislativo Europeu, a pandemia, a invasão da Ucrânia e o conflito entre Israel e o Hamas mostraram que a UE não pode fazer isto. É eficaz quando une forças para responderTal como fez ao lançar o programa Next Generation da UE para pôr a economia novamente em movimento pós-Covid, é subserviente e colectivista quando não tem coesão ou força para ser ouvido.

Na frente ucraniana, está amplamente unificado, mas inclinado para as posições atlânticas, ou seja, americanas: Não tem autonomiaAté porque não tem poder militar suficiente. Está fragmentado no Médio Oriente; Israel apenas reconhece o seu papel no pagamento do seu preço Reconstrução Infraestrutura que reivindica o direito de destruir.

Estados Unidos da América Campanha eleitoral para EUA 2024 Caracterizará todo o ano e afetará a atividade diplomática internacional – podendo até paralisá-la: aliás, quem deveria se concentrar na mudança de inquilino na Casa Branca, como a Rússia ou Israel por vários motivos, Você tenderá a se tornar melainaPelo menos até você votar.

Actualmente, tudo indica que os candidatos dos dois maiores partidos estarão tão Joe Bidendemocracia e Donald carta de trunfo, Republicano. Mas as incógnitas políticas e judiciais que pesam sobre a campanha são enormes: Biden tem índices de aprovação muito baixos e é deficiente pela idade – está prestes a completar 82 anos no dia das eleições; Trump, que não é muito mais jovem – terá 78 anos e meio – terá de enfrentar esta situação Julgamentos federaisTanto estadual quanto local (uma decisão preliminar está prevista para 11 de janeiro) e sua controversa elegibilidade devem ser examinadas pela Suprema Corte dos EUA.

Mas os democratas não têm uma chapa alternativa pronta. No entanto, durante as primárias, os republicanos podem reforçar a sua posição. Nikki Haley, a antiga governadora da Carolina do Sul e antiga representante dos EUA nas Nações Unidas, é moderada e disposta: a sua eleição em Novembro confirmaria a norma de que as mulheres chegam ao poder no Ocidente, especialmente se forem de direita. Mas ainda não chegamos a esse ponto.

Estas são as datas a recordar em 2024:

1º de janeiro – União Europeia, início da presidência rotativa belga do Conselho de Ministros.

15 de janeiro A temporada de eleições primárias nos Estados Unidos (até junho) começa com a realização de convenções republicanas no estado de Iowa.

1 de Fevereiro – União Europeia, Conselho Europeu Extraordinário sobre o orçamento plurianual.

10 de março – Portugal, eleições políticas.

17 de março – Rússia, eleições presidenciais.

21/22 de março – União Europeia, Conselho Europeu.

Abril e maio – Índia, eleições gerais.

2 de junho – México, eleições presidenciais.

6 a 9 de junho – A União Europeia e as eleições europeias.

9 de junho – Bélgica, eleições políticas.

13 a 15 de junho – A cimeira do G7 sob a presidência rotativa italiana, na Puglia, no Vale do Itria, em Fasano, perto de Borgo Egnazia.

17/18 de junho – A União Europeia, o Conselho Europeu informal após as eleições europeias.

27/28 de junho – A União Europeia e o Conselho Europeu nomeiam o Presidente da Comissão Europeia.

1º de julho – União Europeia, início da presidência rotativa húngara do Conselho de Ministros.

15 a 18 de julho – União Europeia, primeira sessão plenária do recém-eleito Parlamento Europeu e votação da posse do Presidente da Comissão Europeia; EUA, Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, Wisconsin.

19 a 22 de agosto – EUA, Convenção Nacional Democrata em Chicago, Illinois.

24/25 de outubro – A União Europeia e o Conselho Europeu elegerão o Presidente do Conselho Europeu, que entrará em vigor em 1 de dezembro.

5 de novembro – Eleições presidenciais nos Estados Unidos da América e renovação da Câmara dos Representantes e de um terço do Senado.

18/19 de novembro – Cúpula do G20 presidida pelo Brasil.

novembro – Cúpula da APEC sob a presidência rotativa do Peru.