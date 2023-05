Ele deve cumprir 11 anos – Corriere.it

Elizabeth Holmes Fundador da Theranos, ele foi preso hoje. Uma ex-gerente condenada por fraudar investidores foi internada na prisão feminina de Bryan, no Texas, onde cumprirá sua pena 11 anos de prisão por fraude. Com seus Theranos, Holmes encantou o Vale do Silício e Wall Street com sua promessa Revolucionando a indústria de laboratórios médicos. Outros nomes famosos, como Rupert Murdoch e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger, acreditaram nisso. Série de artigos por Wall Street Journal Em 2015, isso chamou a atenção das autoridades que começaram a investigar e apurar Atrás das promessas não havia nada real.

Holmes, agora com 39 anos, tem dois filhos com o marido Billy Evans: William nasceu em julho de 2021, algumas semanas após o início do julgamento, e Invicta nasceu apenas três meses antes. Ele criou a Theranos quando tinha apenas 19 anos quando decidiu abandonar a Universidade de Stanford Dedicar-se a abrir sua empresa (A história é contada no podcast e na série de TV vazamento). O projeto era revolucionar a saúde com tecnologia capaz disso Detecte doenças rapidamente desenhando algumas gotas de sangue Com uma picada no dedo.

O fascínio desta ideia revolucionária permitiu a Holmes, que foi acompanhado nesta aventura por Ramesh “Sunny” Balwani, levantar quase um bilhão de dólares de investidores. Em 2014, no auge da fama, Theranos foi estimado em cerca de US $ 4,5 bilhões. Mas era um enorme castelo de cartas em que os artigos eram Wall Street Journal As investigações do Departamento de Justiça dos EUA levaram ao colapso. As primeiras condenações de Holmes ocorreram em 2022: Agora para a mulher que queria ser um íconeComo Steve Jobs, os portões da prisão se abrem.