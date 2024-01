Tony Blair retorna como “mediador” após seu fracasso como enviado do Quarteto – Corriere.it

Do nosso correspondente

JERUSALÉM – Aqui está ele de novo. Quando foi a última vez que ele tratou do conflito árabe-israelense? Foi enviado durante oito anos pelo Quarteto das Nações Unidas, pelos Estados Unidos da América, pela União Europeia e pela Rússiacertamente isso não foi um sucessoDespesas muito altas para ele e seus funcionários, e resultado zero. desta vez, Tony Blair escolheu um perfil muito mais discreto. Ele veio da Jordânia e na semana passada reuniu-se silenciosamente com o primeiro-ministro Bibi Netanyahu e o ministro da Defesa Benny Gantz.

Não há declaração oficialEle nunca emitiu uma declaração, a não ser duas linhas, negando que a sua missão estivesse relacionada com refugiados de Gaza e a sua futura deslocalização para o Egipto e outros países. Ex-primeiro-ministro britânicoFontes governamentais em Jerusalém disseram: Ele se propôs como mediador entre Bibi e os líderes moderados da Arábia Saudita, dos Emirados e do Catar.: É o “Plano do Dia Seguinte”, o primeiro mapa do que Gaza poderá tornar-se quando (quando?) a guerra terminar.

Blair não atua na política há cerca de quinze anos, no entanto Ele abriu uma empresa de consultoria Que coopera com cerca de quarenta governos em todo o mundo: o seu volume de negócios ascende a 160 milhões de euros anuais e o seu nome é considerado uma marca de alta diplomacia. Mas o vazamento de informações sobre a chegada despertou a ira dos interessados, como explicam, e de quem não esquece quantos foram. Pesadas críticas acompanharam seus anos como correspondente do Quarteto: O ex-líder do Partido Trabalhista acabou no fogo cruzado da multidão faraônica de colaboradores que o acompanhava, sem mencionar a missão confiada à sua esposa de promover o diálogo com o mundo feminino na Cisjordânia. READ Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Ataque à ponte da Criméia, Moscou acusa Kiev