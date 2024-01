Israel – Hamas, Notícias de Hoje: O Hamas dispara foguetes contra Israel. O líder do Hamas que liderou o ataque ao kibutz em Gaza foi morto. A Casa Branca: Não queremos que o conflito se expanda

Foguetes do Hamas em direção a Israel

O Hamas disparou mais de 20 foguetes contra o centro e o sul de Israel no início do novo ano, pouco depois da meia-noite. A maioria deles foi interceptada pelo sistema de defesa antimísseis Iron Dome. Sirenes soaram em vários locais do centro do país, incluindo Rehovot, Ness Ziona, Holon, Lod e Modiin, além de Ashdod, Sderot e outras cidades do sul. O serviço de ambulância afirma que não houve feridos.