Mattarella, apoie Kiev ou arrisque-se a um conflito devastador – Notícias

“Se a Ucrânia cair, veremos uma tendência de agressão contra outros países na fronteira com a Rússia, e isto – como aconteceu no século passado entre 1938 e 1939 – levará a um conflito geral e destrutivo”: É por isso que é necessário preservar a coesão europeia porque só assim o perigo poderá ser evitado. Sergio Mattarella apela à ordem no processo ucraniano, apontando na Europa, mas também em Itália, o alargamento de pequenas fissuras, sinais de cansaço natural no apoio dos cidadãos e dos políticos ao trabalho do governo de Kiev. O presidente falou sobre isto “com franqueza e liberdade” na cimeira de Arajulos que reuniu no Porto 13 presidentes não executivos da UE.

A preocupação do presidente é palpável e até o leva a recordar um dos períodos mais sombrios do século XX, que levou à Segunda Guerra Mundial. “É triste ver tantas vidas perdidas, tanta destruição e tantos recursos financeiros consumidos em armas”, começou o presidente, “mas o que fazemos protege a paz mundial”. Explica depois que todos os chefes de Estado reunidos no Porto esperam “criar condições o mais rapidamente possível para um processo conducente à paz na Ucrânia: uma paz justa, não passageira e que tenha em conta a soberania de Kiev”. espaço para as suas reflexões sobre a integração europeia que considera hoje cada vez mais indispensável para responder aos desafios militares e económicos. Mattarella diz que é necessário um “salto quântico na frente da integração”. Fugir para escolhas auto-impostas esvaziará a UE de a perspectiva de desempenhar um papel heróico. Tornaremos todos os nossos países pouco relevantes. Não podemos mais esperar pelas opções básicas mencionadas pelo Presidente: uma votação por maioria, uma política externa eficaz, um Parlamento com verdadeiras funções de tomada de decisão, e a conclusão da estrutura financeira. É um trabalho ambicioso e requer visão e previsão. Mas é aprovado sem provas de apelo. Acrescentou na conclusão de uma cimeira que não deixou de destacar as divisões nas abordagens na Europa Na véspera do Eleições Europeias: “Nunca haverá outro momento para fazer isso.” Uma pergunta retórica que mostra uma falta generalizada de perspectiva: Em Junho, 440 milhões de cidadãos votarão, mas porque é que apelamos a mais de 400 milhões de eleitores para votarem? Votar em quê? Este grande exercício de democracia deve recair sobre uma estrutura europeia com um mecanismo de tomada de decisão eficaz. Ao mesmo tempo, as divisões continentais também eram evidentes no Porto, como confirmado pelas palavras do Presidente polaco Andrzej Duda sobre o acordo sobre os migrantes: “Sofremos uma guerra híbrida e os migrantes foram empurrados para as fronteiras da UE e para as fronteiras de Schengen. que devemos proteger. “A União Europeia é mais eficaz. Se quiserem ver como funciona o nosso modelo, se quiserem ver como funcionam as nossas fronteiras, venham à Polónia. É isso que o nosso povo quer.” Ou as declarações da Presidente húngara Katalin Novak: “Apoiamos a Ucrânia, mas represento o povo húngaro, e o povo húngaro quer a paz e evitar a escalada do conflito”. Estas não são nuances de linguagem.

