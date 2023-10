Rússia e restrições à entrada de cidadãos ucranianos – última hora

A Rússia introduziu requisitos especiais de entrada para cidadãos ucranianos provenientes de países terceiros. Isto foi relatado pela TASS, que conseguiu revisar a ordem executiva aprovada pelo governo russo. Segundo a ordem, a partir da meia-noite de 16 de outubro, os cidadãos ucranianos só poderão entrar na Rússia através do posto de controle da estrada Lodonka, na região de Pskov, ou por via aérea, através do posto de controle do aeroporto Sheremetyevo, em Moscou.





Esta é uma medida temporária que visa garantir a segurança dos cidadãos russos à luz das atuais circunstâncias geopolíticas. Esta medida aplica-se a todos os cidadãos da Ucrânia com mais de 14 anos, bem como aos menores de 14 anos que viajem com o seu representante legal, tutor ou tutor que sejam cidadãos estrangeiros. Os cidadãos ucranianos com menos de 14 anos que viajem de países terceiros sozinhos ou com os seus representantes legais, tutores ou tutores que tenham cidadania russa não estão sujeitos a este procedimento.





A medida atualmente em vigor para os cidadãos ucranianos nas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, bem como nas regiões de Zaporizhzhya e Kherson, que podem entrar na Rússia através de postos de controlo localizados na fronteira administrativa entre as novas regiões e as regiões vizinhas, continua em vigor.



